Cesano Boscone. Tutte le Associazioni Sportive insieme per la Festa dello Sport

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 12 maggio 2022 – Dopo esser stata rinviata a causa del maltempo, è riproposta per questo fine settimana, con tutti gli eventi invariati la Festa dello Sport.

Ecco gli appuntamenti del week-end:

Venerdì 13 maggio

camminata sotto le stelle di 6 km

Iscrizioni dalle ore 17 e partenza alle ore 19 presso il parco Pertini (ingresso da via Roma), in collaborazione con il Running club cesanese. Il costo è di 5 euro per gli adulti e gratuito per bambini fino ai 10 anni. I ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana per l’emergenza ucraina

🔹 Sabato 14 maggio

dalle 15 alle 19: visita gli stand, conosci le attività proposte dalle associazioni e scopri lo sport che ti piace di più

ore 17.30: consegna premio all’inclusione sportiva Nemanja Stojiljkovic

🔹 Domenica 15 maggio

dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19: continua la prova delle attività sportive, colleziona i timbri e ritira il tuo premio.

