San Donato Milanese: benessere e solidarietà per i 20 anni di Cuore Fratello accanto ai piccoli cardiopatici

Ultimo aggiornamento il 16 Maggio 2022 – 21:46

(mi-lorenteggio.com) San Donato Milanese, 16 maggio 2022 – Una giornata all’aria aperta dedicata al fare del bene e allo stare bene per festeggiare insieme i vent’anni di attività di Cuore Fratello onlus: è CuorINfesta, in programma sabato 21 maggio 2022 dalle 10 alle 19 al Parco Laghetto di San Donato Milanese (via Europa 5).

Insieme ad amici, sostenitori e volontari, l’associazione darà il via alle celebrazioni per il suo ventesimo anniversario nella città dove è stata fondata nel 2002, e dove da allora continua a impegnarsi per garantire concretamente il diritto alla salute dei più deboli, con particolare attenzione ai bambini malati di cuore dei Paesi in via di sviluppo.

Per tutta la giornata si alterneranno attività e iniziative gratuite dedicate sia agli adulti che ai bambini. Si va dal WellnessLab, che proporrà buone pratiche utili alla salute del cuore come sessioni di yoga e danza creativa per tutte le età, giochi sportivi e lezioni aperte di Tai Chi e biodanza, allo YoungLab, con laboratori di arte e burattini e corsi di musica per i più piccini, letture animate di fiabe, truccabimbi e clownerie. Non mancheranno concerti per tutti i gusti sul palco del MusicLab: il pubblico potrà ascoltare, tra gli altri, l’Ensemble da Camera della Scuola di Musica di San Donato Milanese, l’esibizione di ukulele delle classi quarte della Scuola Primaria Statale Matteotti, lo ska della Lozza Gang Band, la Flight Jazz Band, la cantante Elena Ferretti e il gruppo R&B degli Smufs.

I volontari di Cuore Fratello saranno presenti per l’intera giornata per accogliere i partecipanti all’Infopoint, dove sarà consegnata una speciale welcome bag. Chi lo desidera potrà inoltre ricevere maggiori informazioni sulle attività dell’associazione e contribuire concretamente ai progetti in corso. Per partecipare ad alcuni dei laboratori e delle attività di wellness è prevista la prenotazione su Eventbrite a questo link.

Grazie all’impegno di Cuore Fratello, dal 2002 a oggi circa 370 bambini cardiopatici provenienti da diversi Paesi del mondo sono stati sottoposti a interventi salvavita presso il Policlinico San Donato. Sono state coperte le spese mediche per le operazioni di quasi 200 piccoli pazienti in Camerun e in Nepal. 3.200 persone, provenienti da tutta Italia e dall’estero, sono state accolte nelle Case di Ospitalità di Cuore Fratello a San Donato, e hanno così potuto stare accanto ai propri cari in cura presso il Policlinico. Quasi 20.000 persone sono state inoltre curate nei campi medici in Nepal sostenuti dall’associazione.

CuorINfesta sarà l’occasione per celebrare i traguardi raggiunti in questi vent’anni, ricordare i bambini che abbiamo salvato in tutto il mondo e ringraziare tutti i sostenitori e i volontari che ci hanno permesso di farlo – dichiara Don Claudio Maggioni, fondatore e presidente di Cuore Fratello – Ma anche per ricordare che il nostro impegno non si ferma: continueremo a lavorare perché sempre più bambini nel mondo abbiamo accesso a tutte le cure di cui hanno bisogno.

A San Donato Milanese i festeggiamenti per il ventennale dell’Associazione proseguiranno anche nei prossimi mesi. Il 22 settembre, in particolare, è in programma uno spettacolo speciale al Teatro Troisi e in autunno sarà lanciato anche un concorso dedicato alle scuole. Maggiori informazioni saranno disponibili sul sito dell’associazione cuorefratello.org. Tutte le iniziative sono realizzate grazie al patrocinio del Comune di San Donato Milanese.