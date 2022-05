Lottomatica: il primo casinò online in Italia

Ultimo aggiornamento il 18 Maggio 2022 – 14:01

Milano, 19 maggio 2022 – Quando si parla di scommesse e gioco d’azzardo, gli italiani sanno riconoscere i servizi di qualità che possono soddisfare tutte le loro necessità. È per questo probabilmente che Lottomatica, azienda completamente italiana, ha un primato nel Bel Paese in questo settore. Questi dati creano un certo orgoglio perché dimostrano ancora una volta l’eccellenza del nostro paese a fronte dell’altissima competizione internazionale. Vediamo i numeri degli ultimi anni e la storia di Lottomatica, che ha condotto fino a questi importanti risultati.

I punti di forza

Alcune delle motivazioni che hanno portato Lottomatica a raggiungere le vette del settore risiedono nei vantaggi che l’azienda propone ai suoi iscritti. Il catalogo di giochi disponibili è davvero vario, apprezzato anche dai giocatori più esigenti. Tutti questi titoli sono accessibili anche tramite le promozioni del sito. Si possono ottenere giri gratis al casinò online per provare le slot machine del sito e testare in prima persona la differenza di questo sito con i suoi competitors.

La licenza ADM di Lottomatica favorisce la legalità del gioco, creando un ambiente sicuro e protetto. La collaborazione con gli enti governativi è di fondamentale importanza nel momento in cui si partecipa in un settore così a rischio di gioco illegale e problematiche di dipendenza.

La tecnologia implementata nel sito di Lottomatica coinvolge alcuni dei maggiori player mondiali. La piattaforma è sviluppata con Playtech (Software Supplier of the Year, eGR Italy Awards) e Evolution Gaming (Live Casino Supplier of the Year, eGR Italy Awards) nella sezione casinò live.

Photo: Unsplash

#1 nella classifica italiana

La classifica di cui stiamo parlando è basata sui risultati del GGR (Gross Gaming Revenue) a febbraio 2022, che include le entrate dei casinò legali con licenza ADM per operare in Italia. Sul totale delle entrate Lottomatica ha ottenuto il 12,5%. In questo modo è distanziata di quasi 4 punti percentuali dal fornitore che occupa la seconda posizione, Pokerstars. Infatti quest’ultima ha raggiunto l’8,67%. appena sotto in classifica con punteggi molto ravvicinati si trovano Sisal e Snaitech, rispettivamente 8,57% e 8,54%. Queste due importantissime aziende italiane riescono a superare 888, brand internazionale che si piazza con il 6,8%.

Cenni storici

La fondazione di Lottomatica risale al 1990, a Roma, a partire da un consorzio di BNL, Sogei, Olivetti e Alenia. L’azienda inizia subito ad acquisire importanza, fino a entrare in borsa nel 2001. Nel corso dei decenni sono avvenute varie operazioni societarie come assorbimenti e riassestamenti, fino ad arrivare all’attuale situazione: dal 2015 Lottomatica è fusa con l’americana Game Technology PLC. Per quanto riguarda le scommesse sportive e il gioco fisico, Lottomatica opera sotto i nomi di Better, GoldBet e Intralot. Il leader italiano può fare affidamento sulle centinaia di punti riferimento sparsi sul territorio italiano, dove è possibile giocare a lotto, scommettere, acquistare schedine di gratta e vinci. La sua popolarità è aumentata anche grazie alla possibilità di effettuare pagamenti come rette scolastiche e ztl. Il mondo dell’online è invece dominato dai siti di Better e Lottomatica.it. Non manca anche attività nel campo delle VLT e AWP.

L. M.