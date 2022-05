CECCHETTI (LEGA): “GIUSEPPE SALA SOLLEVA POLEMICHE INSULTANDO SALVINI PER COPRIRE LE SUE INEFFICIENZE”

Ultimo aggiornamento il 23 Maggio 2022 – 9:02

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 maggio – “Il sindaco Giuseppe Sala al posto di stare zitto o scusarsi per le evidenti incapacità della sua giunta, al posto di scusarsi dopo la pessima gestione di Piazza del Duomo per il maxi concerto di sabato sera, con 210 persone contuse e sei finite in ospedale, trova il tempo per gettare lui benzina sul fuoco, attaccando a testa bassa Matteo Salvini, offendendolo e insultandolo. Chiaro, Sala cerca la polemica per coprire le sue inefficienze sotto gli occhi di tutti. Ma non sarebbe meglio invece abbassare i toni e cercare di fare meglio il sindaco, cosa che non gli sta riuscendo? Dopo di che sentire un sindaco dire che non può organizzare un maxi schermo nel giorno in cui una delle due squadre cittadine vince di sicuro lo scudetto, perché nessuno dei club ne ha fatto richiesta, sembra una barzelletta.” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

Redazione