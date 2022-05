News via Cesano WhatsApp, il Comune attiva nuovo servizio di informazione ai cittadini

Ultimo aggiornamento il 23 Maggio 2022 – 18:55

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 23 maggio 2022 – Un nuovo strumento per informare i cittadini di Cesano Boscone sui servizi e le iniziative promosse dal Comune. Si chiama Cesano WhatsApp il canale che riporterà sullo smartphone di chi vorrà iscriversi informazioni di pubblica utilità sui servizi comunali, notizie dal Comune, sugli eventi culturali, sulle manifestazioni sportive, su trasporti e viabilità, sulle attività istituzionali e sui servizi scolastici.

“Si tratta di un ulteriore canale di comunicazione per rendere più semplice e tempestiva l’informazione e raggiungere il maggior numero di cittadini – commenta il sindaco Simone Negri. Iscriversi per accedere al nuovo servizio sarà semplice e immediato”.

Per cogliere la nuova opportunità bisognerà salvare nella rubrica del proprio smartphone il numero di telefono 3312340599 e in seguito inviare via WhatsApp un messaggio con scritto “ISCRIVIMI”. I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, un gruppo WhatsApp in cui però nessun utente potrà vedere i contatti dei partecipanti né rispondere ai messaggi. Il servizio è gratuito ed è soggetto a libera sottoscrizione da parte dei cittadini.

Ciascun utente potrà cancellarsi dal servizio in qualsiasi momento mediante invio del messaggio “DISATTIVA”. In caso di cambio smartphone, reinstallazione di WhatsApp oppure di cambio numero di cellulare oppure ancora di operatore telefonico si dovrà inviare al numero 3312340599 un messaggio con scritto: “AGGIORNA”.

V.A.