Cesano Boscone. Maltempo: grosso albero cade sulla ciclabile/marciapiede in via Roma, nessun ferito

Ultimo aggiornamento il 24 Maggio 2022 – 20:19

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 24 maggio 2022 – Nel tardo pomeriggio di oggi, mentre era in corso una perturbazione a carattere temporalesco, in via Roma, un grosso abete di una villa si è improvvisamente spezzato e una parte è crollata sulla pista ciclabile, che collega il centro cittadino alla via Vespucci, che allo stesso tempo, è anche marciapiede.

Solo per un caso, visto l’orario di punta per il traffico veicolare ed essendo anche un passaggio pedonale tra i più trafficati della città, in quel momento non transitava alcun veicolo e nessun mezzo di trasporto pubblico, mentre, solo per miracolo, in quel momento, non passava alcun pedone e/o ciclista o bambino/a.

Dopo il crollo, sul posto è giunta la Polizia Locale, che ha deviato parzialmente il traffico per permettere ai giardinieri accorsi di rimuovere la parte di grosso albero caduta sulla strada.

Tra gli episodi di alberi caduti in via Roma ricordiamo quello della sera dell’8 agosto del 2018, clicca qui per leggere l’articolo.

V. A.