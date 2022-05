 Navigli. Giugno: eventi per tutti i gusti nei Comuni dell’Ovest Milanese

Ultimo aggiornamento il 24 Maggio 2022 – 11:02

(mi-lorenteggio.com) Albairate, 24 maggio 2022 – Nei Comuni dell’Ovest Milanese nel mese di giugno si terranno tanti eventi per il tempo libero di carattere sportivo, culturale, storico, teatrale e musicale. Dal “Settore Turismo” del Consorzio dei Comuni dei Navigli, ecco una selezione dei principali appuntamenti che si terranno nei Comuni di Bernate Ticino, Besate, Castano Primo, Cuggiono, Robecco sul Naviglio e Turbigo.

A Bernate Ticino la biblioteca civica “Gianni Rodari” di via Roma compie 40 che saranno celebrati con aperture straordinarie ed eventi che si terranno dalle ore 15.00 alle 18.00 e precisamente: sabato 4 giugno con “Lettura ad alta voce degli scritti di Gianni Rodari”; sabato 11 giugno con l’evento “Porta un libro, prendi un libro”, libero scambio di libri di tutti i generi; sabato 18 giugno con annullo filatelico a cura di Poste Italiane e (alle ore 21.00) evento musicale a cura del Polo Culturale del Castanese; domenica 19 giugno, con la “Festa di compleanno” della biblioteca, un momento conviviale, con rinfresco e sorprese; sabato 25 giugno, con “Lettura ad alta voce di passi tratti da libri”. Inoltre, nel mese di giugno, presso la biblioteca e la palestrina adiacente, si potrà visitare l’esposizione dei lavori realizzati dalle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado per i 40 anni.

A Besate, sabato 11 e domenica 12 giugno 2022, si terrà la “Festa delle Associazioni”. Nel corso delle due serate si potranno gustare i piatti preparati dalla Pro Loco, ascoltare musica dal vivo e danzare. Inoltre, nel corso della serata di sabato 11 giugno, verrà premiata con la targa “Spiga d’Oro” l’Associazione che si è particolarmente distinta con le sue attività, per esempio in campo sociale o ambientale. E domenica 12 giugno si potrà anche partecipare a una biciclettata con partenza alle ore 15.30 dal Centro Polifunzionale con destinazione il fiume Ticino in località Zerbo, dove l’associazione “Amici del Fiume Azzurro” offrirà un rinfresco a tutti i partecipanti.

A Castano Primo, mercoledì 1° giugno alle ore 21.00 e sabato 4 giugno alle ore 17.00 (per i bambini) 2022, presso il Museo Civico, in via Corio, proseguiranno gli appuntamenti musicali “Note al Museo”, a cura della Pro Loco di Castano Primo. Domenica 11 giugno, con partenza alle ore 9.30 da piazza Mazzini, si terrà una biciclettata per la salvaguardia della brughiera da Castano Primo a Tornavento lungo il canale Villoresi. Mercoledì 22 giugno e mercoledì 29 giugno, presso il Museo Civico, si potrà partecipare a “Teatro al Museo”, appuntamenti teatrali a cura della Pro Loco. Giovedì 23 giugno e sabato 25 giugno alle ore 21.00, in piazza Mazzini, si terrà “Live in Castano”, eventi musicali a sostegno del progetto benefico “Come un volo d’Angelo” (a favore di LILT e Cuore di Donna), con esibizioni di band rock locali, del gruppo Loreley e delle Missklang. Venerdì 24 giugno alle ore 21.00, in piazza Mazzini” appuntamento musicale con “Vito Di Modugno Quartet” con Fausto Leali.

A Cuggiono, sabato 4 giugno e domenica 5 giugno 2022, si svolgeranno due eventi nell’ambito dell’iniziativa “Appuntamento in giardino” promossa da APGI (Associazione Parchi e Giardini d’Italia) cui ha aderito il Comune. Nello specifico sabato 4 giugno ore 20.30, con ritrovo all’ingresso del Parco di Villa Annoni, si potrà partecipare alla visita guidata nel Parco e a seguire alla “Lucciolata”. Mentre domenica 5 giugno alle ore 15.30, sempre con ritrovo ingresso Parco, si svolgeranno una visita guidata e un laboratorio creativo per bambini con la costruzione di un erbario. È possibile partecipare previa iscrizione tramite e-mail: guideculturali@gmail.com.

A Robecco sul Naviglio, nella frazione Casterno, venerdì 17 giugno 2022 si terrà la 28ª edizione della “Marcia del Grano”, manifestazione ludico motoria a passo libero organizzata dall’ASD Casterno con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Il ritrovo è fissato alle ore 19.45, presso il Centro Sportivo (viale della Chiesa). È previsto il versamento di un contributo di partecipazione e ricchi premi. Inoltre, al termine della manifestazione in programma pastasciutta per tutti fino ad esaurimento. Sempre a Casterno, ma sabato 18 giugno, si svolgerà la 5ª edizione del TAPADuathlon organizzata dall’ASD Tapascione Running Team con ritrovo alle ore 16.00 all’oratorio, in via Monastero. Mercoledì 29 giugno e giovedì 30 giugno, nel parco di Villa Terzaghi, le prime due giornate della 20ª edizione della “Festa del Gerusco” con musica dal vivo.

A Turbigo, sabato 18 giugno dalle ore 10.00 alle 21.00 e domenica 19 giugno dalle ore 10.00 alle 15.00 2022, si terrà la rievocazione storica “Lo sbarco in Lombardia”, con in programma tanti eventi culturali che interesseranno diversi luoghi, tra questi: il Mulino del Pericolo, Palazzo De Cristoforis, Parco di Villa Gray.