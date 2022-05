Bollate: Da QR-Lab Bollate, il Summer camp 2022

Ultimo aggiornamento il 27 Maggio 2022 – 17:26

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 27 maggio 2022 – Lo Sportello QR-Lab attiva il Summer camp 2022. Dal 13 giugno al 14 luglio, 5 settimane di giochi, laboratori, trekking e gite per i ragazzi dai 6 ai 12 anni. Il Campus ha come base la sede di via Turati 40, scala C primo piano, e la partecipazione è gratuita, con iscrizione.

Per iscriversi basta compilare il modulo al link: https://forms.gle/EabPNrEPceBjGJKE8.

Oppure usare i soliti contatti: info@qrlab-bollate.it; Cell. 375 6253140; 379 2448715

L’iniziativa, come le altre realizzate da QR-Lab, è aperta a tutti i bollatesi, con priorità per gli abitanti della zona ricompresa tra le vie Verdi, Vittorio Veneto, Madonna Speranza, Leone 13°, Trento e Repubblica.

Anche questa proposta si inserisce nelle attività del Laboratorio di Quartiere del Comune di Bollate, finanziato dal POR-FSE Regione Lombardia, per lo Sviluppo Urbano Sostenibile, gestito da Spazio Giovani Impresa Sociale.