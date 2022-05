L’Asst Rhodense è centro di Formazione Specifica in Medicina Generale 

Ultimo aggiornamento il 27 Maggio 2022 – 10:43

(mi-lorenteggio.com) Rho, 27 maggio 2022. L’Asst Rhodense è un’azienda sanitaria candidata a diventare centro di formazione e ricerca di prestigio nell’ambito della Lombardia. Oltre al corso di laurea in Infermieristica è accreditata come centro di formazione specifica in Medicina Generale. Il 26 maggio, nell’auditorium dell’ospedale di Garbagnate, agli studenti è stata fatta la presentazione del corso per il triennio 2022-2025 che si prefigge di formare professionisti che abbiano la capacità di operare nell’ambito delle cure primarie, ponendo al centro l’individuo, con l’approccio tipico della medicina generale ma anche orientati alla comunità. 4800 le ore di corso previste di cui 3200 di tirocinio e 1600 di teoria, il primo anno nei reparti di base poi dal secondo in quelli specialistici. Responsabile clinico del corso sarà Sergio Berra, direttore dell’unità operativa di Medicina di Garbagnate, referente per la Medicina Generale sarà invece Mario Marone.