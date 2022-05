Co il 4 a 3 a Pisa, il Monza conquista la sua prima storica promozione in Serie A

Ultimo aggiornamento il 29 Maggio 2022 – 23:50

(mi-lorenteggio.com) Monza, 29 maggio 2022 – Grande festa al Brianteo , davanti al maxischermo allestito per vedere la partita contro il Pisa, e in città.

Il Pisa ha ospitato il Monza, con i brianzoli che hanno vinto l’andata per 2-1.

Silvio Berlusconi il 28 settembre 2018 ha acquisito il club biancorosso e insieme al Presidente Paolo Berlusconi e all’Amministratore Delegato Adriano Galliani lo ha portato dalla Serie C alla Serie A, per la prima volta in 110 anni di storia.

Al termine della rifinitura svolta in mattinata a Monzello, Mister Stroppa ha convocato tutta la rosa per la finale di ritorno dei playoff di Serie B Pisa-Monza.

Di seguito la lista completa:

1 Lamanna, 2 Donati, 4 Mazzitelli, 5 Caldirola, 7 Machin, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 11 Mancuso, 12 Sommariva, 13 Pedro Pereira, 16 Di Gregorio, 18 Bettella, 19 Favilli, 20 Siatounis, 21 Ramirez, 22 Rubbi, 23 Scozzarella, 26 Antov, 28 Colpani, 29 Paletta, 30 Carlos Augusto, 31 Sampirisi, 33 Brescianini, 34 Marrone, 47 Mota Carvalho, 77 D’Alessandro, 79 Molina, 80 Vignato, 84 Ciurria, 98 Pirola.

IL TWIT DEL MILAN

Una prima storica: complimenti all’

@ACMonza

per la promozione in Serie A. Ci vediamo la prossima stagione, insieme a

@OfficialUSLecce

e

@USCremonese



IL TWIT DELL’INTER

C’è sempre una prima volta! Congratulazioni a

@AcMonza

per la storica prima promozione in Serie A, benvenuti nel club più esclusivo del calcio italiano!