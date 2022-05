Milano. Esplode batteria (power bank) in classe, 8 coinvolti

Ultimo aggiornamento il 30 Maggio 2022 – 13:10

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 maggio 2022 – Stamane, in una classe della scuola IPSAR Amerigo Vespucci, in via Valvassori Peroni, 8, è avvenuta, come riferito, una esplosione in una classe di un power bank (batteria) all’interno di uno zaino. 8 le persone coinvolte: 7 studenti e una insegnante, di cui tre ospedalizzati.

Una studentessa di 17 anni, volta da malore, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Raffaele di Milano. Due studenti di 15 anni sono stati trasportati in codice verde al De Marchi.

In corse le indagini per ricostruire quanto avvenuto.

V. A.