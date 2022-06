Salone del Mobile, il Comune di Giussano in visita ai propri espositori

Ultimo aggiornamento il 1 Giugno 2022 – 11:48

Sono dieci le attività con sede legale, produttiva o espositiva sul territorio comunale

(mi-lorenteggio.com) Giussano, 1° giugno 2022. Una visita istituzionale che sarà al tempo stesso un segno di vicinanza alle aziende espositrici del territorio, ma soprattutto un ringraziamento per l’impegno con cui quotidianamente esportano il “saper fare” giussanese e brianzolo in giro per il mondo.

Mercoledì 8 giugno il Sindaco di Giussano, Marco Citterio, insieme ad una delegazione della Giunta Comunale composta dall’assessore alle Attività Produttive Paola Ceppi e dall’assessore alla Cultura Sara Citterio, visiterà a nome della Città di Giussano l’edizione 2022 del Salone Internazionale del Mobile di Milano, il principale appuntamento europeo nel settore dell’arredo e del design.

Un appuntamento che, fra i 2.500 espositori previsti, vedrà la presenza di dieci attività legate – per sede legale, produttiva, espositiva o commerciale – al territorio comunale.

La visita istituzionale inizierà con un ringraziamento con gli organizzatori del Salone del Mobile di Milano a cui farà seguito l’incontro con i titolari delle aziende giussanesi che espongono nei padiglioni fieristici.

“La presenza dei nostri espositori al Salone del Mobile di Milano conferma la radicata vocazione artigianale e creativa che caratterizza il territorio giussanese – affermano Marco Citterio, Sindaco di Giussano e Paola Ceppi, assessore con delega alle Attività Produttive – Con sincero orgoglio incontreremo realtà prestigiose, rinomate a livello mondiale, ed altre imprese la cui laboriosità, innovazione e attenzione al dettaglio ha permesso loro di raggiungere straordinarie quote di mercato pur mantenendo forte il loro legame con il nostro tessuto imprenditoriale. La presenza al Salone del Mobile di dieci attività legate al contesto di Giussano conferma l’importanza del settore legno, mobile e design nel nostro territorio e la straordinaria eccellenza che da Giussano viene esportata in ogni Continente”.

V.A.