GaddaRocks. Studenti dell’I.I.S. Gadda sul palco del Beer Station di Paderno Dugnano

(mi-lorenteggio.com) Paderno Dugnano, 8 giugno 2022 – Piccolo grande evento ieri sera al Beer Station di Paderno Dugnano: studenti e professori dell’Istituto C.E. Gadda sul palco per l’esibizione finale del progetto intrapreso a febbraio 2022.

Il locale era gremito di amici, parenti e colleghi dei 25 ragazzi e dei 3 professori che hanno partecipato al laboratorio musicale usufruendo dei fondi PON (“Programmi Operativi Nazionali”), volti a valorizzare competenze ed ambienti per l’apprendimento, anche e soprattutto dopo emergenza-pandemia.

Grazie a questi fondi, ogni venerdì pomeriggio per due ore, da febbraio a fine maggio, nelle sale prova Cismar di Paderno Dugnano, poco distanti dalla scuola, i ragazzi e i professori hanno potuto suonare per assemblarsi, conoscersi e costituirsi, infine, in gruppi.

Il risultato? 4 nuove band di stili e livelli musicali differenti, ma soprattutto di ragazzi dello stesso Istituto, di diverse classi e indirizzi, che hanno riscoperto il valore dello stare insieme, l’importanza di andare oltre le paure e le difficoltà e la soddisfazione di essere stati parti attive di un progetto ambizioso con un finale di grande successo.

Grazie alla passione e all’impegno di prof. Cocchetto, Godio e Zitoli, docenti che hanno messo a disposizione di questi ragazzi le loro competenze musicali sviluppate per loro interesse personale, la serata di ieri al Beer Station è stata la lampante dimostrazione che la scuola non si fa solo tra i banchi, ma anche su un palco e che educare alle relazioni sane e alla gestione delle emozioni è un compito cui un insegnante non può sottrarsi. La condivisione di momenti così emozionanti, infatti, aiuta a crescere insieme e a unirsi.

Ieri sera professori, famigliari e studenti hanno avuto l’occasione per conoscersi da un punto di vista differente, più umano e personale, divertendosi e vivendo un’esperienza nuova grazie alla musica. Di tutto ciò beneficerà la scuola, che per molti non sarà più considerata come il luogo barboso da frequentare controvoglia, fonte di frustrazione e preoccupazioni, ma un ambiente dove, oltre alla parte di didattica, c’è la possibilità di esprimere la propria creatività e personalità, grazie anche ad insegnanti disponibili a cogliere e valorizzare questi aspetti degli studenti.

Dopo l’esibizione dei 4 gruppi (Fade Away, Colombo’s Egg, Air Podda, Chaos Children), l’entusiasmo dei ragazzi è schizzato alle stelle quando sono saliti sul palco alcuni professori, provando a loro volta le emozioni di chi li aveva preceduti, tra timore e imbarazzo, ma anche la stessa voglia di mettersi in gioco.

“Io e miei colleghi siamo molto soddisfatti di quanto abbiamo realizzato” – afferma il prof. Fabrizio Zitoli. “La partecipazione dei ragazzi al laboratorio musicale è stata massiccia da subito, senza scemare nel corso dei mesi. Sfruttare i fondi PON – continua Zitoli – per dare, con la scuola come tramite, un’opportunità diversa ai ragazzi, che li coinvolga direttamente e concretamente nell’esprimersi e nell’agire, siamo convinti sia la scelta più utile per la loro crescita”.

N. S.