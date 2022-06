MAESTRI DEL PAESAGGIO A BERGAMO, DALL’8 AL 25/9 LA KERMESSE DEDICATA AD ARCHITETTURA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Ultimo aggiornamento il 15 Giugno 2022 – 13:49

Milano, 15 giugno 2022 – Bergamo si prepara ad ospitare, dall’8 al 25 settembre, la 12esima edizione di ‘Landscape Festival – I Maestri del Paesaggio’, evento di caratura internazionale dedicato all’architettura del paesaggio e all’outdoor design. Nelle prime 11 edizioni la kermesse ha coinvolto 2 milioni di visitatori.

La manifestazione è stata presentata oggi a Milano alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi, del presidente di Arketipos Vittorio Rodeschini, del sindaco di Bergamo Giorgio Gori, del presidente della Camera di Commercio di Bergamo Carlo Mazzoleni e del progettista Cassian Schmidt.

IL ‘GIARDINO’ DI PIAZZA VECCHIA – Piazza Vecchia a Bergamo sarà trasformata anche quest’anno in una ‘Green square’. A ‘firmarla’ sarà una selezione di studenti dell’Università tedesca di scienze applicate di Weihenstephan-Triesdorf insieme al progettista e plant designer di fama internazionale Cassian Schmidt.

OSPITI ED ESPERTI INTERNAZIONALI – Oltre alla trasformazione della piazza, sono in programma momenti di formazione sul ruolo sempre più centrale del paesaggio a favore di uno sviluppo sostenibile, della rigenerazione urbana e della valorizzazione del patrimonio architettonico e artistico, attraverso la testimonianza di ospiti ed esperti internazionali.

INIZIATIVE PER FAMIGLIE E BAMBINI – Previste inoltre numerose iniziative rivolte al pubblico: laboratori, atelier, mostre, aree didattiche, giochi e iniziative pensate per i bambini e le famiglie, in grado di coinvolgere educando al verde, al bello e alla sostenibilità. Diverse anche le attività che coinvolgono i giovani talenti e le scuole del territorio: dall’Istituto Caterina Caniana al Liceo Artistico della Scuola d’Arte Andrea Fantoni fino al Liceo Artistico Manzù.

IL DIBATTITO SUL TEMA DEL PAESAGGIO – “Negli anni Landscape Festival – ha commentato l’assessore Terzi – ha avuto il merito di smuovere le coscienze e allargare il dibattito su un tema, quello del paesaggio, altrimenti confinato a una nicchia di esperti o appassionati di architettura. E invece tutti noi dovremmo conoscere, coltivare e approfondire i paesaggi della nostra storia e della nostra identità. Paesaggi che dovrebbero essere patrimonio personale di tutti noi”.

VALORIZZARE TUTTO IL TERRITORIO – “Spesso, infatti, – ha proseguito Terzi – capita di dispiacersi quando alcuni elementi del paesaggio che hanno caratterizzato i primi anni della nostra vita vengono cambiati. Queste trasformazioni devono trovare un nuovo punto di equilibrio con il tema del paesaggio che a valle della Convenzione Europea del Paesaggio del 2000 ha assunto un nuovo e più completo significato. Non solo le bellezze puntuali o le visuali d’eccellenza, ma tutto il territorio dev’essere valorizzato sotto il profilo paesaggistico”.

PRESERVARE I PAESAGGI TIPICI LOMBARDI – “In questo contesto – ha detto ancora Terzi – Regione Lombardia ha posto molta attenzione al tema del Paesaggio. È dovere di tutti noi conoscere, preservare e valorizzare quei paesaggi tipici lombardi che caratterizzano il nostro territorio. Ringrazio ancora Arketipos e tutti coloro che collaborano alla buona riuscita di una manifestazione che ormai è parte integrante della città di Bergamo e di tutti i bergamaschi”.