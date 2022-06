Paderno Dugnano. Al via la campagna “Insieme piantiamo alberi” di Vallelata e Legambiente

Ultimo aggiornamento il 22 Giugno 2022 – 16:12

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 giugno 2022 – Vallelata rinnova la collaborazione con Legambiente e lancia la nuova campagna green “Insieme piantiamo alberi” . Grazie a questa iniziativa, volta a tutelare l’ambiente e a sensibilizzare soprattutto i più piccoli sull’importanza della natura, Vallelata contribuirà agli obiettivi di LIFE Terra, progetto Europeo di cui Legambiente è partner italiano, e che ha come obiettivo la messa a dimora di 500 milioni di alberi in Europa per contrastare gli impatti del cambiamento climatico.

Fino al 15 luglio sul sito https://insiemepiantiamoalberi.vallelata.it/ i consumatori potranno votare l’area preferita tra le 10 in lista in 10 regioni d’Italia.

Tra i territori in lizza anche la Lombardia con il Parco Lago Nord a Paderno Dugnano, nella città metropolitana di Milano. Il Parco è un’area verde nata dal recupero di una ex cava, molto fruita dalla popolazione e importante perché rappresenta un’area di mitigazione dal traffico veicolare della Superstrada Milano-Meda. Le messe a dimora della nuova vegetazione ad opera di Vallelata e Legambiente andrebbero a completare il progetto di rimboschimento nell’area a Est del Parco, con risvolti positivi anche per il centro abitato.

Al termine del concorso, Vallelata si impegnerà a mettere a dimora una base di 100 alberi e arbusti nelle 5 aree più votate a cui si aggiungeranno, in proporzione ai voti espressi dai consumatori, ulteriori alberi fino ad un totale massimo di 1000. Una volta piantati, Legambiente si occuperà della cura degli alberi per i primi 3 anni.

Coinvolti nell’iniziativa anche i più giovani: alle 5 aree vincitrici saranno abbinate 5 scuole del territorio che riceveranno una lezione su temi ambientali, tenuta dagli esperti Legambiente, un kit per piantare a casa piccole piante e la possibilità di partecipare alla giornata di piantumazione che si terrà in autunno.

“Dopo l’impegno a pulire i parchi, quest’anno con Vallelata abbiamo deciso di fare un gesto per i territori con ricadute a lungo termine: vogliamo dare vita a nuove foreste, grazie alla piantumazione di nuovi alberi e arbusti. Lo faremo anche questa volta insieme al nostro partner Legambiente, con una campagna green che chiama nuovamente a raccolta i consumatori al grido di “Insieme piantiamo alberi”. Ha commentato Mauro Frantellizzi, Direttore Marketing Galbani Cheese. “Un’iniziativa che mostra il nostro volto green ma che vuole anche tornare a sensibilizzare i più giovani sulle tematiche ambientali: il nostro futuro è nelle loro mani”.

“Il Parco Lago Nord di Paderno Dugnano rappresenta un esempio importante di recupero ambientale, che ha avuto inizio nel 1985 e che ha visto un impegno costante negli anni, volto al suo miglioramento, sia in termini paesaggistici che di arricchimento della biodiversità”, spiega Luigi Lonardi, presidente di Aps Circolo Grugnotorto Legambiente – Paderno Dugnano. “L’area boscata che vorremmo realizzare nel prossimo autunno e che vi invitiamo a votare, stabilirà una connessione diretta naturale tra il Parco Lago Nord e il Parco Toti, un’altra area comunale tra le più importanti e frequentate dai cittadini. Rappresenterà la continuità di un polmone verde, risorsa insostituibile a contrasto dell’inquinamento, in un territorio densamente urbanizzato. Attenzione e cura per la natura di cui gli alberi sono un elemento fondante e imprescindibile”.

Per tutti coloro che parteciperanno esprimendo il proprio voto, infine, saranno messi in palio 5 Motorini elettrici PIAGGIO.