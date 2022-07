Ceriano – Il sindaco premiato dagli ambulanti del mercato cittadino

Ultimo aggiornamento il 2 Luglio 2022 – 23:24

“Al nostro fianco nei due anni di emergenza per la pandemia”

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 2 luglio 2022 – Il sindaco Roberto Crippa è stato invitato mercoledì mattina al mercato settimanale per la consegna di una speciale targa di ringraziamento da parte dei commercianti ambulanti. Con loro c’era anche Roberto Ripamonti, in rappresentanza di Confcommercio, mandamento di Seveso.

Sulla targa consegnata al sindaco in maniera totalmente inaspettata si legge: “Per l’impegno profuso nei confronti della nostra categoria in questi ultimi difficili anni”.

Sorpreso ed emozionato, il sindaco, che era accompagnato dall’assessore al Commercio, Romana Campi e dalla Polizia locale, ha ringraziato i commercianti ambulanti per questa iniziativa.

“E’ stata una sorpresa incredibile ed inaspettata. Ripaga il lavoro fatto durante un periodo durissimo, in cui tutta la nostra comunità è stata sottoposta a condizioni di vita quotidiana pesantissime.

Organizzare il mercato comunale fruibile in condizioni di piena sicurezza per gli operatori e i visitatori era una priorità. L’ho vissuto come impegno per dare ai cittadini almeno un punto di riferimento settimanale dove rifornirsi senza troppe difficoltà”.

Il mercato settimanale di Ceriano Laghetto è sempre stato in funzione, quando concesso, pure con limitazioni, dalle disposizioni di legge. L’Amministrazione comunale, attraverso il lavoro dell’ufficio commercio e della Polizia locale, degli operai comunali e diretto di sindaco e assessore comunale, ha fatto tutto il possibile per garantire sempre un servizio sicuro ed efficiente.

