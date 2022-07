Valmasino (So). L’elisoccorso di Milano recupera con il doppio verricello due alpinisti bloccati in quota

Ultimo aggiornamento il 4 Luglio 2022 – 12:45

(mi-lorenteggio.com) VALMASINO (SO), 4 luglio 2022 – Due alpinisti sono stati soccorsi ieri sulla parete Est del Cavalcorto. Arrivati in cima a quota 2760 non se la sentivano di intraprendere le calate in corda doppia e allora hanno chiesto aiuto. La centrale ha mandato sul posto l’elisoccorso di Milano di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza; il tecnico di elisoccorso del Cnsas, sempre a bordo, li ha evacuati con due verricelli doppi. Pronta in piazzola una squadra di tecnici della Stazione di Valmasino per eventuale supporto. L’intervento è cominciato alle 16:20 ed è finito intorno alle 18:00.

V.A.