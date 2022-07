ARENA MILANO EST: la settimana dal’11 al 17 luglio

Ultimo aggiornamento il 10 Luglio 2022 – 17:54

Un mucchio di risate, la magia dell’improvvisazione e pellicole di oggi e di ieri in programma sotto le stelle. Martedì 12 luglio Stand-up comedy – Elianto, Laura Pusceddu, Simone Luzi e Matteo Zaffarano LA RECITA DI FINE ANNO Un poker di risate. A scatenarle quattro brillanti comici protagonisti del panorama della stand-up italiana, già noti a telespettatori e radioascoltatori. Tra canzoni inventate al momento, divertenti parodie, riflessioni amare, analisi impietose e tanta ironia, una serata decisamente da non perdere. Mercoledì 13 luglio Comic Show – I Bugiardini BLUE – IL MUSICAL COMPLETAMENTE IMPROVVISATO Un Musical mai visto e che mai sarà possibile rivedere. È questa la magia dell’improvvisazione: grazie ai suggerimenti del pubblico, gli attori realizzeranno uno show unico e irripetibile. Non ci sarà mai un’altra replica. La storia, le battute, le canzoni, le musiche e persino le coreografie saranno ideate sul momento dagli attori e dai musicisti che li accompagneranno dal vivo, con risultati sorprendenti ed esilaranti. Il cinema Lunedì 11 luglio Esterno Notte – di Marco Bellocchio parte 2 Del 2022, con Fabrizio Gifuni e Margherita Bui. Genere: drammatico/giallo. Venerdì 15 luglio Belfast – di Kenneth Branagh Del 2021, con Jamie Dornan e Jude Hill. Genere: biografico/drammatico. Sabato 16 luglio Lo chiamavano Trinità – di E.B. Clucher Del 1970, con Terence Hill e Bud Spencer. Genere: commedia western. Domenica 17 luglio Spider-Man: No Way Home – di Jon Watts Del 2021, con Tom Holland e Zendaya. Genere: azione/avventura/fantasy. DA SAPERE – Gli spettacoli iniziano alle 21.30. – Costi: cinema 7 euro, possibilità di abbonamento a 40 euro per 10 ingressi; comedy show 20 euro; concerti 20 euro. – Acquisto online biglietti (www.arenamilanoest.it e www.vivaticket.com) o al telefono con carta di credito. – All’ingresso dell’Arena si alterneranno postazioni di street food. – Il programma potrebbe subire variazioni indipendentemente dalla volontà della direzione. – In caso di pioggia, gli eventi possono essere spostati all’interno del Teatro Martinitt (430 posti). – Info: ARENA MILANO EST – tel. 02/36580010, info@teatromartinitt.it e www.arenamilanoest.it L’arena in pillole 2500 metri quadrati a disposizione 1 palco esterno da 110 metri quadrati 1 palco interno da 85 metri quadrati 800 posti a sedere 1 schermo esterno 14x6m 1 sala interna da 430 posti, in caso di pioggia 6 toilette a uso esclusivo L’Arena golosa Arena Milano Est non vuole essere un “semplice” palcoscenico, ma un punto di incontro e aggregazione. Un indirizzo di riferimento per l’estate milanese, dove ritrovarsi. Grazie ai truck di GoUrban, comodamente seduti nel giardinetto allestito ad hoc, tutte le sere si possono degustare specialità dello street food, bere qualcosa di fresco e darsi appuntamento per un aperitivo pre-spettacolo. TEATRO/CINEMA MARTINITT Via Pitteri 58, Milano. Telefono 02/36580010, info@teatromartinitt.it, www.teatromartinitt.it e www.arenamilanoest.it. Ufficio stampa Teatro Cinema Martinitt/Arena Milano Est (da non pubblicare): Federica Zanini, cell. 347.4168599 – e-mail sta mpa@teatromartinitt.it