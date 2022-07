Incidente stradale a Castelli Calepio (Bg), gravi donna e bimbo di 4 anni investiti da furgone

Ultimo aggiornamento il 12 Luglio 2022 – 15:43

(mi-lorenteggio.com) Castelli Calepio, 12 luglio 2022 – Intorno alle ore 13.45, nella frazione di Calepio, in via Carletti, all’altezza del civico 19, un furgone ha travolto una donna e un bimbo di quattro anni, che dopo l’impatto, sono stati proiettati a una quindicina di metri, riportando gravi contusioni. Il bimbo ha riportato un trauma cranico e ad una gamba, la donna ha riportato un trauma cranico. Sul posto sono giunte due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso. Dopo le prime cure il bambino è stato trasportato in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII, mentre la donna in ambulanza. In corso tutti i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

V. A.