Samuele Bersani sceglie Como per aprire il suo nuovo tour estivo

Ultimo aggiornamento il 13 Luglio 2022 – 17:03

(mi-lorenteggio.com) Como, 13 luglio 2022 – Il Festival Como Città della Musica ospita all’Arena del Teatro Sociale di Como, in collaborazione con MyNina Spettacoli, il concerto di Samuele Bersani che ha scelto proprio Como per il debutto del suo Cinema Samuele Tour Estate, sabato 16 luglio alle ore 21.30.

Mentre ha conquistato con un grande successo di pubblico le platee dei più bei teatri d’Italia con il suo Cinema Samuele TOUR 2022, Samuele Bersani prosegue la nuova tournée all’interno dei più prestigiosi festival estivi della penisola.

Live dell’omonimo disco che ha dato all’artista la sua quinta Targa Tenco come Miglior Album in Assoluto dell’Anno e numerosi apprezzamenti da pubblico e critica, segnando un nuovo percorso sonoro, “Cinema Samuele TOUR 2022” continua così il suo viaggio e si conferma come uno degli appuntamenti dal vivo più attesi della prossima estate.

Sul palco tanta poesia oltre ai video realizzati per lo spettacolo da Bruno D’Elia, musica suonata da una band affiatatissima di sette grandi musicisti (Tony Pujia e Silvio Masanotti chitarre, Alessandro Gwis piano e tastiere, Stefano Cenci tastiere, Davide Beatino basso, Marco Rovinelli batteria, Michele Ranieri cori e polistrumentista).

Un tour che attraverserà l’Italia e porterà la musica di uno degli artisti più amati di sempre in un incontro di suoni, e immagini tra le note e le storie dei suoi album precedenti in una versione completamente riarrangiata e quelle del suo ultimo apprezzatissimo disco.

La scaletta è il racconto in note di trent’anni di carriera, ma anche, e soprattutto, di quelle delle “sale” del suo ultimo album, da ascoltare e guardare come un film.

Da “Harakiri” a “Chicco e Spillo”, da “Il tuo ricordo” a “Spaccacuore”, e ancora “Le Abbagnale”, “Pixel”, “Le mie parole”, “Mezza Bugia”, “Psyco”, “Coccodrilli”, Bersani alterna le sue ultime canzoni ai suoi brani più amati, risultando come un artista sempre fedele a sé stesso ed alla sua libertà espressiva che lo contraddistingue.