MONZA E BRIANZA. SANIFICATORI ARIA PER AMBULANZE A COMITATI CROCE ROSSA, VICEPRESIDENTE MORATTI E ASSESSORE LOCATELLI: FRUTTO DI UNA SINERGIA VIRTUOSA

Ultimo aggiornamento il 15 Luglio 2022 – 18:11

Milano, 15 luglio 2022 – Consegna ufficiale, oggi a Monza, di dieci dispositivi per la sanificazione dell’aria delle ambulanze ai Comitati della provincia di Monza e Brianza della Croce Rossa Italiana, donati dalla Onlus Cancro Primo Aiuto in sinergia con la Fondazione della Comunità Monza e Brianza Onlus.

Alla cerimonia hanno partecipato la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, e l’assessore regionale a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli.

VICEPRESIDENTE MORATTI: “In un momento difficile come questo – ha detto la vicepresidente Moratti – di incertezze per le famiglie, per le istituzioni e per le imprese, è bene pensare a punti di riferimento. E la giornata di oggi ci consente di ricordare Walter Fontana, un uomo che ha lasciato una grande eredità, portata avanti oggi da Flavio Ferrari con Cancro Primo Aiuto. Ringrazio anche la Fondazione della Comunità Monza Brianza onlus, testimonianza di una sinergia virtuosa per il territorio, e la Croce Rossa con tue le sue componenti. La collaborazione tra istituzioni e terzo settore è fondamentale. Con la ripresa della pandemia, gli strumenti di sanificazione oggi donati sono sempre più indispensabili”.

ASSESSORE LOCATELLI: “Ancora una volta – ha dichiarato l’assessore Locatelli – abbiamo prova del fatto che l’unione fa la forza. Cancro Primo Aiuto e la Fondazione della Comunità Monza e Brianza onlus, due eccellenze del territorio lombardo, si sono unite per fornire degli importanti strumenti per sanificare gli abitacoli sanitari delle ambulanze una volta effettuato il servizio di soccorso. Queste realtà hanno fatto moltissimo durante la pandemia e ancora oggi continuano a lavorare per garantire la sicurezza di operatori, volontari e cittadini”. “La capacità di fare rete – ha aggiunto Locatelli – è un valore irrinunciabile e da potenziare, lo abbiamo verificato soprattutto in questi anni difficili quando la sinergia tra diversi enti del terzo settore, istituzioni e mondo privato ci ha consentito di superare le criticità. Adesso dobbiamo proseguire lungo questa strada e impegnarci perché sempre più realtà come Cancro Primo Aiuto e Fondazione della Comunità Monza e Brianza onlus siano in grado di operare al servizio degli altri”. “Per Regione Lombardia – ha concluso Locatelli -, il mondo del volontariato, dell’associazionismo e del Terzo settore moltiplica risorse e azioni e il loro valore è inestimabile per le nostre comunità. Un valore da sostenere e da preservare sempre”.