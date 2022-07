INTROBIO (LC). INCIDENTE MORTALE SUL LAVORO, 58ENNE INVESTITO DECEDUTO IN OSPEDALE

Ultimo aggiornamento il 18 Luglio 2022 – 21:53

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 18 luglio 2022 – Ancora un infortunio sul lavoro in Lombardia. Stamane, alle ore 7.45, in un’azienda di via Vittorio Veneto 5, a Introbio, un uomo di 58 anni, forse colto da malore prima del fatto, è stato investito da un mezzo pesante, il cui conducente non l’avrebbe visto, in movimento dentro l’azienda. Il ferito, soccorso dal personale sanitario di un’ambulanza e da quello medico dell’elisoccorso, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Lecco, dove è deceduto. In corso tutti gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine e dei funzionari dell’ATS Brianza per ricostruire quanto avvenuto.

V. A.