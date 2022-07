Rho. Cultura, dal Comune 20mila euro di finanziamenti per gli eventi delle associazioni cittadine

Ultimo aggiornamento il 20 Luglio 2022 – 9:52

(mi-lorenteggio.com) Rho, 20 luglio 2022 – Tante proposte per dare una nuova carica la vita culturale della città: sono state numerose le associazioni cittadine che hanno risposto al bando promosso dal Comune di Rho destinato a finanziare eventi, online e dal vivo, per un investimento totale di 20mila euro, come deliberato dalla Giunta Orlandi.

Il sostegno alla cultura da parte del Comune ha lo scopo di supportare le realtà del terzo settore messe a dura prova dalla pandemia : “Quest’anno abbiamo ricevuto tante nuove proposte, che si affiancano alle iniziative tradizionali, segno che le associazioni stanno riprendendo dopo il covid e rilanciando con nuove progettualità. I progetti presentati sono stati 30, di cui 6 a supporto delle attività di comunicazione digitale per rinnovare i siti web o realizzare attività online, elementi fondamentali per promuovere le attività associative e potenziare la capacità di coinvolgimento della cittadinanza. 24 invece per quelle dal vivo, con concerti, spettacoli, laboratori con tante novità.” dice l’assessora alla Cultura, Valentina Giro.

Delle 24 proposte di iniziative in presenza ne sono state finanziate 16. Numerose le proposte teatrali, con laboratori per bambini, esperienze di teatro sensoriale, ma anche cicli di concerti, eventi benefici e progetti di inclusione. Tra le novità un concorso in tre tappe per cantautrici, promosso da Arci Adua, esperienze di teatro tra genitori e figli con l’Associazione Quelli del, mentre Incontrho si dedica all’inclusione con proposte di canto per tutti; non mancano le mostre con Dipingerho o le proposte corali con il Coro Stella Alpina e la Schola Cantorum del Santuario. Un ventaglio di proposte variegato da realizzare entro il 2022 negli spazi messi a disposizione dal Comune.

L’assegnazione dei contributi alle singole associazioni è stata definita sulla base dei criteri definiti nell’Avviso pubblico per un massimo di 3mila euro (non superiore al 75% dei costi).

Tutte le info sugli spettacoli e attività in programma saranno presentate sul sito del Comune www.comune.rho.mi.it