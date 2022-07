Buccinasco. Manutenzione strade, dal 25 luglio nuovi lavori

Ultimo aggiornamento il 21 Luglio 2022 – 12:29

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 21 luglio 2022 – Al via i lavori di manutenzione straordinaria sulle strade cittadine secondo il piano delle opere pubbliche.

Gli interventi avranno inizio il giorno 25 luglio e in presenza dei cantieri (indicati con cartelli) sino al termine dei lavori è disposto il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA.

I lavori inizieranno in via della Costituzione, a seguire in via Greppi, via Marzabotto e via Emilia. Si proseguirà poi con le altre strade previste nel programma delle opere pubbliche.

Saranno possibili disagi alla circolazione durante i lavori di rifacimento degli asfalti (soprattutto per i divieti di sosta).

Di seguito l’elenco di tutte le vie interessati da questi lavori, in cui sarà disposto il divieto di sosta con rimozione forzata nel corso degli interventi:

• Bretella di collegamento tra via Scarlatti e via per Rovido

• largo Capponi

• rotatoria tra via della Resistenza e via Toscanelli

• via 1° Maggio (da via Trento e piazza Libertà)

• via Bixio (compreso il parcheggio)

• via della Costituzione (da via Morandi a via Indipendenza/via degli Alpini)

• via Emilia (da via della Resistenza a via Duse/via Grandi)

• via Emilia (semicarreggiata nord da via Duse/via Grandi a via F.lli Rosselli)

• via Greppi

• via Lario (da piazza Libertà a via Vittorio Emanuele II)

• via Lucania (da via Veneto a via Meucci)

• via Marzabotto

• via Aldo Moro (dall’ingresso della scuola Robbiolo e via F.lli Cervi)

• via della Resistenza (da via Meucci al confine con Assago)

• via Roma (da via Vittorio Emanuele II alla Chiesa Antica)

• via Romagna (da via Emilia a via Scarlatti)

• via Tiziano

• via Toscanelli

• via Vittorio Emanuele II (da via Roma a piazza Santa Maria Assunta)

