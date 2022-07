EX LICEO OMERO, SARDONE (LEGA): “RISSE E PETARDI, INCREDIBILE SILENZIO COMUNE SU OCCUPAZIONE”

Ultimo aggiornamento il 21 Luglio 2022 – 12:12

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 luglio 2022. “A Bruzzano ormai da anni assistiamo a insicurezza e degrado legati all’ex liceo Omero occupato da centri sociali, rom e immigrati. Negli ultimi giorni ci sono state risse, petardi contro la struttura, un’insofferenza in crescita nel quartiere. Il Comune di Milano e il Sindaco non se ne occupano e addirittura membri della maggioranza partecipano persino a eventi nella struttura occupata illegalmente. Ho effettuato più volte sopralluoghi nella struttura trovando numerosi irregolari nelle ex aule. Qualcuno mi ha raccontato di pagare persino una specie di affitto, una situazione non nuova a Milano dove queste occupazioni di centri sociali e stranieri si sono viste in numerosi quartieri.

Fino a quando i residenti di Bruzzano dovranno sopportare l’abusivismo, la delinquenza, il degrado, le violenze in strada? Perchè questo luogo non viene riqualificato? Perchè lo si lascia nelle mani di delinquenti e sbandati. La sinistra non vuole intervenire per non urtare gli amici dei centri sociali? Milano e i suoi quartieri non possono essere lasciati in queste condizioni”

Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega a Milano.

Redazione