MYKE TOWERS E BLESSD AL MILANO LATIN FESTIVAL

Ultimo aggiornamento il 21 Luglio 2022 – 16:17

Assago, 21 luglio 2022 – Il leader della nuova generazione della musica urbana Myke Towers sarà in concerto live con i suoi hit mondiali tali come “Si se da”, “Diosa”, “Pareja del Año”, “Experimento”, “La playa”, “Curiosidad”, “Bandido”, e tanti altri. Mentre l’artista rivelazione dell’anno Blessd arriverà con il suo tour “Tendencia Mundial” e i suoi brani di successo tali come “Imposible”, “Dos Problemas “, “Tendencia Mundial” e tanti altri.

MYKE TOWERS

Il giovane fenomeno della musica urbana, rapper e cantautore Myke Towers, con la sua audacia nello scrivere canzoni, accompagnata dalla sua voce profonda e un talento sul palco che ipnotizza i suoi fan, si è guadagnato il rispetto e riconoscimento in uno dei mercati più competitivi della musica, l’industria urbana.

Michael Anthony Torres Monge, nato a Río Piedras in Porto Rico, ha collaborato con alcuni dei più grandi nomi del genere, come Bad Bunny, Becky G, Farruko, Piso 21, Sech e Arcángel ed è diventato rapidamente uno degli artisti più ricercati all’interno della nuova generazione urbana.

Il portoricano ha dimostrato molto interesse per la musica sin da bambino. Nel 2013 ha cominciato a pubblicare brani sulla piattaforma SoundCloud, acquistando interesse per il suo modo innovativo di fare musica. L’anno successivo ha partecipato alla realizzazione di un documentario sulla musica urbana a Porto Rico.

Nel 2016 ha pubblica su iTunes il suo primo mixtape, El final del principio, con l’etichetta discografica G Starr Entertainment, che è arrivato 12º nella Latin Rhythm Albums.

Ritorna nel 2019 pubblicando in collaborazione con Farruko il brano “Si se da” certificato disco d’oro in Italia. Il remix vede le partecipazioni di Arcángel, Sech e Zion. Appare in diverse collaborazioni, fra le quali spiccano quelle con Bad Bunny, Maluma, Becky G e Ñengo Flow.

Nel 2020 ha pubblicato il suo album in studio di debutto “Easy Money Baby”. L’album ha debuttato nella classifica Latin Album di Billboard al primo posto e collabora ai singoli “Me Gusta” con Anitta e Cardi B e “Mi Niña” con Wisin e Los Legendarios

Gli ultimi due anni sono stati per l’artista, tempi di clamoroso successo. Il suo 2021 è stato segnato da collaborazioni musicali, “Ella No Es Tuya” con Rochy RD e Nicki Nicole, “Pareja del Año” con Sebastian Yatra, “Besame” con Lusi Fonsi, “Subele El Volume” con Daddy Yankee e Jhay Cortez, “Oh Na Na” con Camila Cabello e Tainy. Inoltre, ha collaborato all’album di Selena Gomez con il singolo “Dimelo To'” e con Enrique Iglesias in “Te Fuiste”. Lo stesso anno ha pubblicato il suo album “LIKE MYKE” di 27 brani, una produzione con il quale è tornato alle sue radici artistiche con uno stile più trap, più street e con le influenze dei suoi idoli e dove risaltano “PIN PIN” e “Joven Leyenda” Grazie al lavoro svolto durante quell’anno, il giovane artista è riuscito a firmare un contratto di distribuzione con Warner Music Latina, pubblicando i singoli “Almas Gemelas” e “Experimento”.

Nel 2022 ha pubblicato “Tendencia Mundial” con l’artista colombiano Blessd e il produttore Ovy On The Drums. Myke vanta anche di una collaborazione con l’artista italiano Sfera Ebbasta e il produttore giamaicano Rvussian in “Sola” ela sua più recente collaborazione è “Traductor” con il rapper argentino Tiago PZK.

BLESSD

Talento e carisma fanno del cantante, compositore e raper urbano di Antioquia (Colombia), Stiven Mesa Londoño, una delle future promesse di questo genere. Con solo 22 anni e una carriera sempre in ascesa, questo artista, meglio conosciuto come Blessd, vanta di collaborazioni con diversi artisti famosi come Maluma, Justin Quiles e Myke Towers.

Anche se da adolescente giocava a calcio, la musica gli riservava sorprese. A 15 anni ha iniziato con il freestyle a Bogotá, dove non vedeva il rap come qualcosa di serio, ma lo faceva per hobby. Un passatempo che è cambiato quando è tornato a Medellin e ha visto che tutto ciò che interpretava stava ricevendo un’ottima accoglienza.

La sua prima canzone fu “Contigo”, ma in seguito ha scritto ‘Infiel’, una canzone con il quale ha ottenuto più visibilità. Poi, con più motivazione, ha pubblicato “Genesi”, “No soy”, “Como un loco” e “No vas a ser tú”. Ma, con la canzone “Una”, si è fatto strada verso il grande successo che gli ha permesso di firmare con l’etichetta JM World Music, la quale è significato la spinta che Blessd aveva bisogno per realizzare i propri sogni.

Nell’ottobre 2021, Blessd ha firmato con la Warner Music Latina e ha pubblicato il suo primo album in studio chiamato Hecho en Medellín. La sua canzone più popolare dell’album, intitolata “Medallo”, ha raggiunto il numero 1 in Colombia e ha superato i 230 milioni di visualizzazioni su Youtube. Lo stesso anno ha pubblicato “Imposible (Remix)” con Maluma e “Dos Problemas (Remix)” e collaborato al singolo “Shake Ya Boom Boom” con Static & Ben El, Black Eyed Peas e Chesca.

Nel 2022 ha pubblicato “Instagram”, “10PM” e diverse collaborazioni, “Tendencia Mundial”, con l’artista portoricano Myke Towers e il produttore Ovy On The Drums, “Niña de mis Sueños” e “Quien TV Remix” con Ryan Castro, “Enchulao” con Beelé ed “Energia” con l’artista spagnolo Rels B.

L’artista colombiano ha trovato nella musica non solo un’opportunità di vita, ma una passione, quella che lo ha ispirato anche a comporre le canzoni che sono oggi vengono cantate in diverse parti del mondo.

I J NUEVE APRONO IL CONCERTO DI MYKE TOWERS E BLESSD

J NUEVE

Special opening i J Nueve con Sky, Cisne, Evy e Santi che dopo l’uscita del loro album d’esordio “Apuesta”, saranno protagonisti di una serie di concerti in programma sul palco della Ticketmaster Arena dove presenteranno tutti i brani dell’album, come “Tóxica”, Mal Amour” e “A Fuego Lento”.

“Apuesta” è una raccolta di nove brani che racconta come le relazioni, in tutte le loro sfaccettature, siano sempre delle grandi scommesse. Un album che mette in evidenza la versatilità dei J Nueve che con cui si cimentano in diversi generi musicali

INFO E BIGLIETTI

Ticketmaster e TicketOne sono le UNICHE rivendite ufficiali dei biglietti per gli eventi del Milano Latin Festival. Qualsiasi SITO DIVERSO NON È AUTORIZZATO a tale rivendita, pertanto il Milano Latin Festival non si assume alcuna responsabilità per i disagi economici o organizzativi che potrà comportare l’eventuale acquisto di biglietti per i suoi concerti tramite canali diversi da quelli indicati. Vietato l’ingesso ai minori di 14 anni non accompagnati da un adulto.