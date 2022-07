Rozzano, Terna: demolito il primo di sette tralicci risalenti agli anni ’50

Ultimo aggiornamento il 21 Luglio 2022 – 16:57

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 21 luglio 2022 – Terna ha avviato a Rozzano, nella città metropolitana di Milano, la demolizione del primo dei 7 sostegni aerei risalenti agli anni ’50 non più necessari in seguito al completamento di due nuovi collegamenti in cavo interrato lunghi circa 3 km e consegnati al regolare esercizio nei giorni scorsi.

Le linee elettriche, per la cui realizzazione Terna ha investito 5 milioni di euro coinvolgendo 5 imprese e oltre 20 tecnici, garantiranno maggiore magliatura ed efficienza della rete locale. Le attività di demolizione dei tralicci si concluderanno entro il mese di luglio e consentiranno di liberare circa 9 ettari di territorio.

Nelle foto l’intervento, di questa notte, avvenuto in Viale Isonzo. Nei prossimi giorni le demolizioni proseguiranno in Viale Monte Amiata.

V. A.