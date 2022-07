BAREGGIO. GRAZIE ALLE FORZE DELL’ORDINE E ALL’INTERVENTO DEL VICESINDACO RITROVATA LA BORSA RUBATA A UNA DONNA

Ultimo aggiornamento il 23 Luglio 2022 – 16:09

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 23 luglio 2022 –La borsa rubata a una donna in chiesa ritrovata nel giro di poche ore grazie alla collaborazione tra Carabinieri e Polizia Locale di Bareggio e all’intervento del vicesindaco Lorenzo Paietta. E’ un episodio fortunatamente a lieto fine quello che si è verificato stamattina poco dopo le 8 a Bareggio. Il vicesindaco era in piazza quando ha visto uscire dalla chiesa una signora disperata perché le avevano sottratto la borsa che aveva appoggiato sulla panca dietro a quella su cui si era seduta. Paietta si è avvicinato per cercare di tranquillizzarla e intanto ha chiamato la Polizia Locale per far visionare i filmati delle telecamere e i varchi. Poi, visto che la vittima del furto era a piedi, l’ha accompagnata in auto dai Carabinieri per sporgere denuncia e l’ha aiutata a bloccare il numero di cellulare. Per fortuna, la donna aveva lasciato a casa il portafogli con il bancomat per cui non c’è stato bisogno di bloccare anche quello.

In tarda mattinata, la bella notizia: “Grazie alla collaborazione tra Polizia Locale e Carabinieri, che ringrazio per la professionalità e la dedizione dimostrata anche in questa occasione – ha dichiarato Paietta – la borsa è stata ritrovata a Cornaredo, con all’interno tutto quello che aveva lasciato la signora. Ora sono in corso le indagini per cercare di identificare il colpevole, un uomo entrato in chiesa con il volto parzialmente travisato da un cappuccio e con uno zaino in spalla”.

“Mi unisco ai ringraziamenti del vicesindaco alle nostre Forze dell’Ordine e faccio i complimenti anche a lui, che non ha esitato a intervenire in prima persona per assistere una donna in difficoltà, dando ancora una volta un bell’esempio di senso civico”, ha aggiunto il sindaco Linda Colombo.