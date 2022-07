VERSO IL MONDIALE 2023, MILANO RICEVE LA BANDIERA DELLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI SCHERMA

Ultimo aggiornamento il 23 Luglio 2022 – 17:22

Milano, 23 luglio 2022 – E’ iniziato il viaggio verso il Mondiale assoluto di scherma Milano 2023. Questo pomeriggio, al Cairo International Stadium Complex, è stata consegnata alla delegazione italiana la bandiera della FIE, la Federazione internazionale di scherma. Il passaggio di testimone dall’Egitto all’Italia si è tenuto nel corso di una cerimonia ufficiale, durante l’ultima giornata del Campionato del Mondo 2022, che si è svolto in questi giorni al Cairo.



A ricevere la bandiera il Presidente della Federazione Italiana Scherma Paolo Azzi, l’Ambasciatore d’Italia in Egitto Michele Quaroni, il Presidente del Comitato Organizzatore Milano 2023 Marco Fichera e il Presidente del CONI Lombardia Marco Riva.



La manifestazione torna in Italia dodici anni dopo l’edizione di Catania 2011: sarà ospitata per la prima volta a Milano, nel mese di luglio 2023, le gare si disputeranno all’Allianz Cloud.



La candidatura è stata presentata a settembre 2021 e il Mondiale è stato assegnato alla nostra città lo scorso novembre, a Losanna: Milano si è imposta con 84 preferenze sulle 57 ottenute da Tashkent (Uzbekistan).