CONSIGLIO COMUNALE. STANZIATI 13,75 MILIONI A GARANZIA PER LE PARALIMPIADI   

Ultimo aggiornamento il 25 Luglio 2022 – 19:55

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 luglio 2022 – Il Comune di Milano stanzia 13,75 milioni di euro quale quota di garanzia per l’organizzazione dei Giochi Paralimpici invernali del 2026. Lo ha deciso il Consiglio Comunale nel corso della seduta di oggi, votando all’unanimità la delibera relativa alla “Garanzia contribuzione economica per l’organizzazione dei Giochi Paralimpici”.



Il testo stabilisce che una parte del fondo passività potenziali di cui al Risultato di Amministrazione 2021 – pari a 13,75 milioni di euro – sarà allocata come quota di garanzia di competenza del Comune di Milano per l’organizzazione delle Paralimpiadi invernali 2026.



Tra gli obblighi dei membri della Fondazione Milano Cortina 2026, infatti, è previsto l’intervento solidale nelle eventuali perdite (shortfall) che si dovessero presentare.

Per la gestione dei giochi paralimpici, la Fondazione ha previsto 55 milioni di euro complessivi, ripartiti in modo uguale tra le due aree geografiche che ospiteranno la manifestazione. Per l’Area Lombarda, la quota viene suddivisa in maniera egualitaria tra Regione Lombardia e Comune di Milano.