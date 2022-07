Regionali 2023, M5S Lombardia: «Se il PD vuole sfilarsi, pronti a portare avanti il lavoro avviato con le altre forze d’opposizione»

Ultimo aggiornamento il 25 Luglio 2022 – 16:29

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 luglio 2022 – Dario Violi e Nicola Di Marco (M5S): «Sorprende leggere le dichiarazioni dei Consiglieri regionali del Partito Democratico. Sorprendono sia perché in contraddizione con quanto dichiarato ieri dal Segretario regionale dello stesso PD, sia perché comprometterebbero il lavoro di molte forze politiche.

Qui non si tratta infatti di PD e M5S. Qui si tratta di rispettare il percorso avviato, con largo anticipo rispetto alla scadenza elettorale, da tutte le forze politiche seriamente disposte a impegnarsi in una proposta alternativa a quella del centrodestra di Fontana. Se il Pd ha deciso di sfilarsi dai tavoli lavoro, per rincorrere chi lo ha già fatto come i vari Azione e Italia Viva oppure per allinearsi alle posizioni di Gelmini, Brunetta o addirittura Moratti, non potremmo che prenderne atto.

In tal caso la nostra intenzione è quella di impegnarci per proseguire il lavoro intrapreso, insieme agli altri partiti seduti al tavolo e coerentemente impegnati nella stesura di programmi che parlano di sanità, trasporti regionali e sostenibilità ambientale ed energetica, per presentare una solida proposta a tutti i cittadini stanchi dei disastri del centrodestra lombardo» così il coordinatore regionale del M5S Lombardia Dario Violi e il capogruppo Nicola Di Marco, in merito al futuro del fronte progressista in vista delle elezioni regionali del 2023.

Redazione