CECCHETTI (LEGA): “NAVI ONG STRANIERE CHE RACCOLGONO CLANDESTINI IN ACQUE MALTESI VADANO A MALTA NON A LAMPEDUSA”

Ultimo aggiornamento il 26 Luglio 2022 – 14:42

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 luglio 2022 – “Continuo a non capire, e come me non capiscono milioni di italiani: ma perché navi straniere come Geo Barents e SeaWatch3, navi di ONG straniere come la francese MSF e la tedesca Sea Watch, che raccolgono clandestini in acque maltesi, ripeto maltesi,pretendono di puntare su porti italiani come Lampedusa? Immaginate se una nave italiana facesse una cosa simile puntando verso la costa francese? Verrebbe respinta senza se e senza ma. Queste navi vadano a La Valletta. Poi certo finché ci sarà la Lamorgese al Viminale verranno in Italia, per la gioia delle solite note cooperative che lucrano sul business dell’accoglienza.” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.