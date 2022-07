Grave incidente sul lavoro a Ghisalba, operaio 56enne in codice rosso

Ultimo aggiornamento il 27 Luglio 2022 – 22:29

(mi-lorenteggio.com) Ghisalba – Bg – 27 luglio 2022 – Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 18.30, in una ditta sita lungo la Soncinese, un operaio di 56 anni è rimasto schiacciato da uno stampo. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, il cui personale medico, dopo le prime cure, ha deciso di trasportarlo in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mentre, le forze dell’ordine insieme al personale dell’ATS di Bergamo hanno fatto tutti i rilievi per ricostruire la dinamica dell’infortunio sul lavoro.

V. A.