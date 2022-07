A Buccinasco l’asilo nido diventa gratis!

Ultimo aggiornamento il 28 Luglio 2022 – 15:32

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 28 luglio 2022 – Una nuova concreta misura a sostegno delle famiglie per promuovere l’accesso ai servizi per la prima infanzia: per la prima volta a Buccinasco gli asili nido comunali saranno gratuiti.

Un’iniziativa fortemente voluta dal sindaco Rino Pruiti, assessore all’Istruzione, e già contenuta negli indirizzi generali di governo 2022-2027 presentati in occasione del primo Consiglio comunale della nuova Amministrazione.



“Crediamo molto in questa misura rivoluzionaria per il nostro territorio – dichiara il primo cittadino di Buccinasco – che ho personalmente voluto inserire nel programma elettorale della nostra coalizione: promessa rispettata. Con il prossimo Bilancio che approveremo entro la fine dell’anno, stanzieremo i fondi per coprire le spese delle famiglie per la retta del nido (mensa esclusa): un modo per sostenere le famiglie e in particolare le donne che troppo spesso sono costrette a non rientrare al lavoro dopo la maternità per via delle spese eccessive dei servizi per l’infanzia”.

La misura, che sarà in vigore dal mese di gennaio 2023, si aggiunge e compensa gli interventi normativi già previsti che le famiglie dovranno comunque richiedere.

Il Bonus Asili Nido Inps prevede infatti contributi alle famiglie in base all’ISEE minorenni: con ISEE minorenni fino a 25 mila euro il budget annuo è di 3 mila euro; fino a 40 mila euro è di 2500 euro; da 40.001 euro è di 1500 euro. Di conseguenza le rette di frequenza dei nidi sono coperte in buona parte dal contributo INPS.

A questo intervento, per chi ha un ISEE fino a 20 mila euro, si aggiunge la misura regionale “Nidi Gratis” per chi è già percettore del contributo INPS.

Dal mese di gennaio 2023 il Comune di Buccinasco introduce l’ulteriore misura di sostegno al reddito delle famiglie residenti con ISEE da 20.000,01 a 40.000 euro con fondi comunali (Misura Bonus Comune Asili Nido 2023), proprio con l’obiettivo di estendere la sostanziale gratuità del servizio asili nido del Comune. Le famiglie dovranno sostenere esclusivamente le spese per la mensa.

Per usufruire del contributo comunale (e accedere alle misure statali e regionali) è necessario

l’ISEE minorenni in corso di validità.

Nei prossimi mesi verranno comunicate le modalità per accedere alla misura comunale.

Per ulteriori informazioni: istruzione@comune.buccinasco.mi.it

