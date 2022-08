BAREGGIO – IL COMUNE ADERISCE A GIRASKUOLA, LA PIATTAFORMA ONLINE PER SCAMBIARE LIBRI E MATERIALE SCOLASTICO

Ultimo aggiornamento il 2 Agosto 2022 – 18:28

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 2 agosto 2022 -Un occhio al portafogli e uno all’ambiente: questa la doppia finalità di Giraskuola, la piattaforma online per lo scambio di libri e materiale scolastico alla quale l’Amministrazione comunale di Bareggio ha aderito.

Giraskuola è una startup innovativa che mette in contatto in maniera gratuita persone che vivono nello stesso territorio per vendere, acquistare, scambiare, prestare e regalare libri di testo usati e materiale per ogni ordine di scuola.

“Un servizio utile, ecologico e virtuoso che permette alle famiglie di risparmiare sul costo dei libri e del materiale scolastico, riducendo inoltre lo spreco e promuovendo la cultura del riuso”, ha spiegato l’assessore alla Pubblica Istruzione Roberto Pirota, che ha inserito il progetto nel Piano per il Diritto allo Studio.

Per accedere al servizio occorre registrarsi, dopodiché si potranno consultare le liste del materiale scolastico e dei libri adottati dalle classi degli istituti che si trovano nei Comuni che aderiscono a Giraskuola. Una volta individuato il titolo si può mettere in vendita o acquistare: la piattaforma metterà in contatto l’acquirente e il venditore, che a loro volta definiranno i termini dell’acquisto.

“Il servizio è già attivo e per il momento l’affidamento è stato dato per i prossimi due anni scolastici – ha aggiunto il sindaco Linda Colombo -. Invito le famiglie di Bareggio ad andare sul link https://www.giraskuola.it/comuneAderente/Details/Bareggio e a utilizzare la piattaforma che è semplice e intuitiva”.