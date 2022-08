 Rho, dall’8 al 20 agosto sospesi parcheggi a pagamento, disco orario e divieti di sosta per pulizia strade

Ultimo aggiornamento il 2 Agosto 2022 – 16:37

Rho, 2 agosto 2022 – Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Rho, considerate le minori necessità di parcheggi e la minore circolazione di veicoli delle due settimane centrali di agosto, ha deciso la sospensione del pagamento dei parcheggi a strisce blu, del disco orario e del divieto di sosta per lo spazzamento delle strade dall’8 agosto al 20 agosto 2022.

La sospensione non riguarda la ZTL – zona a traffico limitato, che rimane attiva.

Si ricorda che si può accedere nella zona a traffico limitato solo con autorizzazione per non incorrere in sanzioni. E’ possibile richiedere l’autorizzazione anche per accessi giornalieri o temporanei. Occorre però ricordarsi della scadenza dell’autorizzazione e rinnovarla se perdurano le condizioni richieste dal regolamento.