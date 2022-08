Incidente mortale a Nerviano lungo la SS 33 del Sempione, deceduto motociclista 50enne

Ultimo aggiornamento il 8 Agosto 2022 – 12:00

(mi-lorenteggio.com) Nerviano, 8 agosto 2022 – Stamane, intorno alle ore 8.40, lungo la SS 33 del Sempione, all’altezza di via Rho, un motociclista di 50 anni ha perso la vita in un incidente con un veicolo, condotto da una donna di 54 anni.

Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, intervenuti con due ambulanze e un’automedica, per il motociclista. Mentre, la donna è stata trasportata all’ospedale di Castellanza in codice verde in stato di shock.

