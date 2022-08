TREZZANO SUL NAVIGLIO. Pre e post scuola, iscrizioni dal 17 agosto

Ultimo aggiornamento il 8 Agosto 2022 – 10:38

Il servizio, dedicato ad alunne e alunni della scuola dell’infanzia e della scuola

primaria, sarà avviato con l’inizio delle lezioni a settembre (garantita fin dall’inizio

anche la mensa). La domanda di iscrizione va inviata via mail all’ufficio Istruzione

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 8 agosto 2022 – Con la ripresa della scuola, il Comune di Trezzano sul Naviglio garantisce il servizio di pre e post scuola alle bambine e ai bambini che frequentano le scuole dell’infanzia e le scuole primarie degli Istituti comprensivi statali Gobetti e Franceschi.

Un servizio particolarmente utile e richiesto dalle famiglie.

Le iscrizioni, fino a esaurimento posti, apriranno mercoledì 17 agosto.

Il modulo di iscrizione, da scaricare dal sito internet istituzionale, andrà inviato alla mail:

istruzione@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it allegando obbligatoriamente anche la certificazione del datore di lavoro per entrambi i genitori e la copia del documento di identità del genitore richiedente.

Sarà data la precedenza ai minorenni in carico ai Servizi sociali, agli alunni con disabilità e agli alunni con entrambi i genitori lavoratori (in quest’ultimo caso, si terrà conto della data di presentazione della domanda a parità di condizione). Sarà data inoltre la precedenza alle famiglie in regola con i pagamenti dei servizi comunali scolastici.

Il servizio di pre scuola inizierà il 12 settembre (dalle ore 7.30) e terminerà per tutti il giorno 8 giugno. Il servizio di post scuola inizierà il 26 settembre (fino alle 18) e terminerà per tutti il giorno 8 giugno.

Per informazioni sulle tariffe e le modalità di pagamento, consultare la circolare pubblicata sul sito internet comunale:

https://www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it/Novita/Notizie/SERVIZIO-PRE-E-POST-SCUOLA-2022-2023

V.A.