Assago. Al MLF entrano nel vivo le celebrazioni per la festa dell’Indipendenza dell’Ecuador

(mi-lorenteggio.com) Assago, 9 agosto 2022 – Domani 10 agosto dalle ore 17.00 entra nel vivo “Mi Lindo Ecuador”, il principale evento dedicato all’Indipendenza dell’Ecuador, che si chiuderà sabato 13 agosto. Come ogni anno il Milano Latin Festival diventa la casa degli ecuadoriani che vivono lontano dal loro Paese. Per questa edizione 2022 Mi Lindo Ecuador ha triplicato gli eventi con un ricco calendario per valorizzare con maggiore enfasi e forza le tradizioni popolari, il folklore, l’arte, la gastronomia, la cultura e la musica ecuadoriana.

Per domani il Milano Latin festival aprirà le porte alle 17.00. Dopo i saluti istituzionali presso il Salone delle Nazioni alla presenza di Fabio Messerotti, direttore del Festival, Monik Cortez, presentatrice ufficiale della manifestazione e della numerosa comunità ecuadoriana e l’esecuzione degli inni nazionali italiano ed ecuadoriano si accende le festa per el “Primer grito de indipendencia”.

Al Salone delle Nazioni a partire dalle 18.00 si esibiranno Manuel Toro, Jose Espinoza, Lenin Castro, Pamara B, Sandunga de Cuba, Tommy “El Charro ecuatoriano”, Ricardo Martinez, Pepe Jose, Patria, gruppi di folklore e danze dell’Ecuador con Pregon Marimbero, Son y Alegria e Nuevo Talento Ecuador.

La festa proseguirà sul palco della Ticketmaster Arena con l’esibizione dei gruppi musicali Gruppo Rambay e Gruppo Esencia Pura. Poi saliranno Jim Marlon, Paula Romina, Karlos Xavier. Gran finale a partire dalle 21.00 con Maykel e Anita Lucia Proano.

Il Milano Latin Festival nell’ambito di “Mi Lindo Ecuador” renderà omaggio alla memoria della cantante ecuadoriana Paulina Calahorrano, ambasciatrice della musica del suo paese, scomparsa n un tragico indicente stradale a Milano nel 2018.

Oggi pomeriggio Maykel e Anita Lucia Proano sono stati protagonisti di un incontro con la comunità ecuadoriana e latinoamericana in generale.

Ingresso gratuito per gli ecuadoriani

Per i giorni 10 e 13 agosto l’ingresso sarà gratuito sia per l’area Festival che per i concerti (pista) per tutti gli ecuadoriani presentando un documento che dimostri la nazionalità in biglietteria. Un’iniziativa che il Milano Latin Festival attua per ogni festa nazionale dei paesi latinoamericani che sono l’anima del festival.

• Il 10 agosto – ingresso gratuito dalle 16.00 fino alle 19.00

• Il 13 agosto – ingresso gratuito dalle 15.00 fino alle 19.00

Dopo le 19:

• Il 10 agosto – ingresso Area Festival + concerto Gruppo “Esencia Pura”, Maykel e Anita Lucia Proaño (pista) 5€. Prima fila 12€

• Il 13 agosto – ingresso Area Festival + concerto Mr. Wilson, Jose Victoria “3 Banderas” e Gerardo Mejia (pista) 5€. Prima fila 12€