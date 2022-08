AVIARIA, APERTI I TERMINI PER SOSTEGNO AD AZIENDE AVICOLE. DOMANDE FINO AL 20 SETTEMBRE

Ultimo aggiornamento il 9 Agosto 2022 – 16:41

Milano, 09 agosto 2022 – La Regione Lombardia ha aperto i termini per la presentazione delle domande di contributo a sostegno delle aziende avicole che hanno subìto danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre – 31 dicembre 2021. Le domande potranno essere presentate fino al 20 settembre. L’importo totale dell’aiuto ammonta a 30 milioni di euro su scala nazionale. Il pagamento delle domande ammesse sarà effettuato entro il 31 dicembre 2022.

La richiesta d’aiuto deve essere presentata per via telematica mediante la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale informativo della Regione Lombardia https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/ .

“La Regione Lombardia – ha dichiarato l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi – in questi due anni ha investito 2 milioni di euro in biosicurezza in avicoltura, ma ora serve un grande piano nazionale per rendere sicuri gli allevamenti e difenderli dal pericolo ciclico della aviaria, anche introducendo a livello comunitario il vaccino contro questa malattia”.