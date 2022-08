Incidente a Giussano tra due auto, una travolge tavolini di un bar

Ultimo aggiornamento il 9 Agosto 2022 – 13:37

(mi-lorenteggio.com) Giussano, 9 agosto 2022 – Stamane, intorno alle ore 15.15, all’altezza dell’incrocio tra Viale Rimembranze e via Aliprandi, due vetture si sono violentemente contrate. Una delle due auto ha terminato la sua corsa travolgendo i tavolini di un bar, posizionati esternamente.

Sei le persone coinvolte (una ragazza di 22 anni, due uomini di 35 anni, un uomo di 47 anni, un uomo di 51 anni e una donna di 80 anni e sul posto sono giunte quattro ambulanze e un’automedica, oltre ai Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, mentre da Como, è giunto l’elisoccorso.

Due le persone valutate in codice giallo, una delle quali è stata trasportata in codice giallo in ospedale in elicottero, due le persone valutate in codice verde.

In corso anche i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica.

V. A.