Corsico. Un polo culturale all’ingresso della città

Ultimo aggiornamento il 10 Agosto 2022 – 14:35

Nell’estate 2023, il sottoponte Galetti verrà restituito alla città. La struttura tra le vie Concordia, Milano e Turati diventerà la nuova sede della biblioteca, con una caffetteria. Nei giorni scorsi il sopralluogo con i progettisti incaricati





(mi-lorenteggio.com) Corsico,10 agosto 2022 – Ideata degli anni Novanta per diventare una sede di rappresentanza istituzionale, dopo una breve parentesi in cui è stata utilizzata come pub, la struttura tra le vie Milano, Concordia e Turati diventerà la nuova biblioteca di Corsico. Un polo culturale prestigioso all’ingresso della città per chi proviene da Milano percorrendo via Ludovico il Moro.

“Il sottoponte Galetti – evidenzia il sindaco Stefano Martino Ventura – ospiterà la nuova biblioteca che sarà pronta per la prossima estate. Ci saranno sale studio e lettura, uno spazio caffetteria e l’apertura sarà finalmente anche serale. Sarà un bellissimo spazio di studio e aggregazione da vivere tutti i giorni. Diventerà un punto di riferimento per tutta la città”.

Nei giorni scorsi, il sindaco insieme all’assessore ai lavori pubblici Maurizio Magnoni e agli architetti dell’ufficio tecnico hanno fatto un sopralluogo con i progettisti incaricati. Un incontro per valutare la condizione dei luoghi e concordare le linee principali da seguire allo scopo di arrivare, entro la fine dell’anno, ad avere un progetto e avviare i lavori di riqualificazione.

“Fin dagli anni Novanta – sottolinea l’assessore Maurizio Magnoni – la nostra città aveva il forte desiderio di rigenerarsi: da realtà industriale, con aziende importanti come la Burgo e la Pozzi Ginori, a metropoli europea. Lo spazio di via Turati era stato progettato e realizzato come vetrina di Corsico all’ingresso, provenendo da Milano. Dopo tanti anni di abbandono, vogliamo restituire dignità a quei luoghi, accogliendo nei nuovi spazi la nostra biblioteca e momenti di incontro”.

L’incarico per il servizio di ingegneria e architettura relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori è stato affidato, nelle scorse settimane, a uno studio di Legnano.

I professionisti incaricati dovranno anche coordinare la sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione dell’intervento.

V.A.