Adottare un bambino a distanza: il procedimento e la onlus a cui affidarsi

Ultimo aggiornamento il 11 Agosto 2022 – 16:02

Milano, 11 agosto 2022 – Adottare un bambino a distanza è un enorme gesto d’amore e di umanità. Sono tante le persone che vorrebbero iniziare questa meravigliosa avventura e vivere un’esperienza che riempie il cuore, ma spesso non sanno da dove iniziare.

Adottare un bambino a distanza, come funziona

Tutti hanno la possibilità di adottare un bambino a distanza. Ovviamente è importante essere maggiorenni, ma soprattutto poter mantenere il proprio impegno per un periodo di tempo abbastanza lungo. In questo modo infatti si potrà compiere un vero e proprio atto d’amore, aiutando un bambino a crescere, studiare e diventare grande.

Sono tante le associazioni che permettono di sostenere un bimbo a distanza, aiutandolo a uscire da una situazione di estrema difficoltà. La procedura, una volta scelta l’associazione, è piuttosto semplice. Basta scrivere via mail, chiamare oppure compilare sul sito ufficiale un form. Si potrà poi scegliere in quale modo contribuire in base alle esigenze e decidere anche la scadenza temporale della donazione.

Cosa significa adottare un bambino a distanza: l’esperienza

Cosa significa adottare un bambino a distanza? Si tratta di un’esperienza straordinaria che permette di capire e comprendere il vero senso dell’esistenza. Non si guarda più al proprio mondo, ma anche agli altri, con la consapevolezza che basta davvero poco per cambiare la vita di qualcuno in meglio.

I soldi donati al bambino infatti gli serviranno per studiare, per mangiare e per vestirsi, assicurandogli un futuro differente da quello a cui sembrava ormai condannato. Proprio per questo l’adozione a distanza è particolarmente emozionante.

Chi diventa genitore di un bimbo a distanza non rimane in disparte, ma segue la crescita del piccolo. Per prima cosa si ricevono delle informazioni riguardanti la storia del bambino e quella di tutta la sua famiglia. Si scopre dunque dove vive, da dove arriva, qual è il suo passato e la situazione attuale, quanti anni ha e quali sono i suoi sogni per il domani. Chi adotta può dare un volto al bambino, ricevendo delle foto che sono accompagnate al suo racconto di vita.

A quel punto, dopo il primo contatto, si iniziano a ricevere periodicamente delle informazioni che attestano la crescita, i cambiamenti e le conquiste del bambino. Si ricevono foto, disegni, immagini e racconti che sono uno spaccato della sua esistenza e lasciano intendere quanto l’adozione a distanza sia stata importante e fondamentale.

In alcuni casi è possibile iniziare una corrispondenza con il bambino, ricevendo ancora più informazioni, mentre alcune associazioni, soprattutto per le adozioni più lunghe, organizzano anche dei viaggi per favorire un emozionante incontro di persona.

Adottare un bambino a distanza, a chi rivolgersi

Aleimar un’organizzazione di volontariato che da diversi anni si occupa di sostenere e aiutare minori in difficoltà senza alcuna distinzione di razza, cultura e religione. La mission è riassunta nella frase “insieme ai bambini del mondo”, questo perché l’associazione ha come obiettivo quello di sostenere tutti i piccoli in difficoltà, provvedendo a necessità che riguardano la salute, l’istruzione, la nutrizione e il disagio sociale. Tutto ciò per garantire ai bambini un contesto in cui possano finalmente avere un’adeguata crescita sociale, culturale, affettiva e umana.

Per fare ciò Aleimar opera con i Sostegni a Distanza (SaD) e i Progetti di Sviluppo in favore delle famiglie oppure delle comunità locali in cui vivono i piccoli. Ogni intervento viene realizzato rispettando i diritti dei bambini, con sensibilità e delicatezza, ispirandosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, alla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, alla Dichiarazione del Millennio, alla Carta dei Valori del Volontario e alla Carta dei Principi e Carta dei Criteri di Qualità — ForumSAD.

L. M.