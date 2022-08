Incidente nella notte a Brembio: con il furgone abbatte edicola votiva, soccorso con l’elicottero

Ultimo aggiornamento il 15 Agosto 2022 – 21:32

(mi-lorenteggio.com) Brembio, 15 agosto 2022 – Questa notte, il conducente 49enne di un furgone, per cause in fase di accertamento, mentre transitava lungo la sp 141, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un’edicola votiva distruggendola.

Sul posto è giunto l’elisoccorso da Brescia, attrezzato per i voli in notturna, oltre a due ambulanze e un’automedica. Il ferito, dopo esser stato estratto dall’abitacolo del veicolo, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Matteo di Pavia in elicottero.

V. A.