CINISELLO BALSAMO. POLITICHE GIOVANILI, INCONTRO ISTITUZIONALE TRA ASSESSORE REGIONALE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Ultimo aggiornamento il 16 Agosto 2022 – 17:28

Cinisello Balsamo/MI, 16 agosto 2022 – Visita istituzionale per l’assessore regionale allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione, oggi a Cinisello Balsamo per incontrare una rappresentanza dell’amministrazione comunale.

Obiettivo, fare il punto sulle politiche giovanili sviluppate sul territorio, in particolare di Cinisello Balsamo e dintorni, e sulle prossime iniziative in Lombardia dedicate agli under 35.

Tra gli argomenti affrontati, la presentazione del progetto ‘NON è un paese per NEET’, che rientra tra quelli finanziati, con un contributo di 39.075 euro, dalla Regione Lombardia nell’ambito del bando ‘Giovani Smart’.

La misura è stata concepita per favorire, su tutto il territorio regionale, iniziative di contrasto al disagio giovanile tramite la socializzazione, il coinvolgimento, la partecipazione e l’inclusione sociale degli under 35.

In totale, nella Provincia di Milano, sono previste 42 iniziative, attraverso un finanziamento regionale complessivo di 1.585.848 euro.

Il progetto ‘NON è un paese per NEET’, che verrà realizzato dal Comune di Cinisello Balsamo in sinergia con AFOL Metropolitana, Fondazione Mazzini e il C.I.O.F.S. – F.P. (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane – Formazione Professionale) Lombardia, ha come obiettivo specifico la prevenzione e il contrasto del fenomeno dei NEET, tramite azioni di coinvolgimento, inclusione sociale, orientamento al lavoro e promozione artistica per i giovani tra i 15 e 34 anni del territorio.

In particolare, sono previsti laboratori artistici e musicali, percorsi di crescita e partecipazione, interventi di peer education e di orientamento e attività di assistenza e supporto psicologico. Complessivamente, si stima che i potenziali ragazzi partecipanti e coinvolti nel progetto saranno oltre 2300.

