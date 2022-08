Vigevano. Prosegue la rassegna Cinema in Castello, giunta alla 13^edizione

Ultimo aggiornamento il 16 Agosto 2022 – 8:12

(mi-lorenteggio.com) Vigevano, 16 agosto 2022 – Anche quest’anno, nel cortile della Cavallerizza, tutte le sere fino alla fine della bella stagione saranno animate da film di qualità, con proiezioni anche d’essai e legate a tematiche sociali e di attualità. Iniziata lo scorso 24 luglio, la rassegna è in corso e prosegue.

Ecco il programma dettagliato dei prossimi film:

Martedì 16 e mercoledì 17 agosto – “Downton abbey II”, «Secondo capitolo della saga sulla famiglia aristocratica inglese all’inizio del XX secolo»

Giovedì 18 e venerdì 19 agosto – “Spencer”, «Il Natale in cui Diana Spencer decise di mettere fine al suo matrimonio con Carlo»

Sabato 20 e domenica 21 agosto – “Marilyn ha gli occhi neri”, «Lui non sa mentire, lei sa solo mentire. Una coppia improba- bile alle prese con un progetto impossibile»

Lunedì 22 e martedì 23 agosto – “Il ritratto del duca (The duke)”, «La storia di un uomo che si è introdotto alla National Gallery di Londra per rubare un pregiato quadro di Goya»

Mercoledì 24 e giovedì 25 agosto – “Ariaferma”, «Un vecchio carcere è in dismissione. I trasferimenti si bloccano e una dozzina di detenuti con pochi agenti rimangono in attesa, in un’atmosfera sospesa»

Venerdì 26 e sabato 27 agosto – “Cry macho”, «Un addestratore di cavalli in pensione viene coinvolto in un complotto internazionale»

Domenica 28 e lunedì 29 agosto – “America latina”, «Latina è la città: una storia d’amore e, come tutte le storie d’amore, quindi un thriller»

Martedì 30 e mercoledì 31 agosto – “Il capo perfetto”, «In attesa della visita di una commissione che possa premiare l’azienda, il titolare cerca di risolvere i problemi degli operai»

Giovedì 1° settembre – “Finale a sorpresa”, «Rivalità tra due attori con talento enorme ma ego ancora più grande»

Venerdì 2 settembre – “Elvis”, «dedicato al re del rock n’ roll, tratta la musica, il successo, il panorama culturale dell’epoca e la perdita dell’innocenza di un’intera generazione»

Programmazione anche su www.movieplanetgroup.it/cinemaincastello

La programmazione potrebbe subire variazioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori.

Biglietti: si acquistano alla cassa all’interno della Cavallerizza.

€ 6,00 intero

€ 5,50 iscritti al Sistema Bibliotecario Lomellino

€ 4,50 iMovie card – Vip Card – Movie+

€ 25,00 5 ingressi – € 40,00 10 ingressi

Ingresso: via Rocca Vecchia – apertura alle 21, inizio proiezioni 21.30

In caso di soppressione serata, il titolo non verrà riproposto.

I biglietti emessi non saranno rimborsati.

Per informazioni:

info@movieplanetgroup.it