Monza. Pusher arrestato a un posto di blocco

Nelle prime ore della mattinata di ieri, 17 agosto, un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Monza e della Brianza, durante un posto di controllo in questo viale stucchi ha proceduto al controllo di un veicolo, a bordo del quale sono stati identificati tre soggetti, uno dei quali di cittadinanza albanese del 2001 ed irregolare sul territorio, è stato ritrovato in possesso di una borsa, che indossava a tracolla, con all’interno 4 panetti di sostanza stupefacente di tipo hashish, del peso complessivo di circa 380 grammi, nonché la somma di denaro pari a euro 200, suddiviso in monete di piccolo taglio.

La sostanza era confezionata in 4 confezioni, del peso di circa 95 grammi ciascuna, imballata con cellophane trasparente ed adesivo raffigurante l’immagine di un alieno ed una scritta “Alien og”.

Lo stesso è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Monza, dove è sottoposto in giornata a rito direttissimo, all’esito del quale è stato condannato, a seguito di patteggiamento, ad 1 anno e 10 mesi di reclusione e 1500,00 euro di multa, per la violazione dell’art.73, comma 4, dpr n.309/1990, con pena sospesa. Quindi, al termine del processo e’ stato accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Monza e della Brianza per il successivo definitivo allontanamento dal territorio nazionale.

Gli altri due soggetti presenti nell’autovettura erano un minore del 2005, anch’egli di nazionalità albanese e regolare sul territorio, che a seguito dell’identificazione è stato affidato alla madre; ed un cittadino italiano del 1981, che è stato ritrovato in possesso all’interno del proprio portafogli di 1 involucro di cellophane contenente sostanza stupefacente di tipo cocaina, di circa 0,4 grammi e 3 banconote da 20 euro ciascuna ed è stato sanzionato ai sensi dell’art.75 dpr 309/1990