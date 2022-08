MALTEMPO. ALLERTA GIALLA PER RISCHIO TEMPORALI

Ultimo aggiornamento il 30 Agosto 2022 – 17:35

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 agosto 2022 – Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia segnala condizioni meteo caratterizzate da una certa instabilità anche sul nodo idraulico di Milano, per questo ha diramato un’allerta meteo gialla (rischio ordinario) in previsione di temporali che potrebbero verificarsi dal tardo pomeriggio di oggi, martedì 30 agosto, e fino alla mattinata di domani, mercoledì 31 agosto.

Allerta gialla anche per rischio idrogeologico e idraulico a partire dalla serata.

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

