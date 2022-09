Magenta. Riapre via Pusterla

Ultimo aggiornamento il 2 Settembre 2022 – 15:11

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 2 settembre 2022 –Via Pusterla sarà riaperta stasera al traffico veicolare. Con una settimana di anticipo rispetto alle previsioni, con la chiusura questo pomeriggio del cantiere aperto il 22 agosto, terminano oggi i lavori di riqualificazione del manto stradale.

Dieci giorni per terminare il primo lotto di lavori, realizzati con i fondi del Decreto del Ministero dell’Interno dello scorso 14 gennaio relativo alla “Assegnazione ai comuni del contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano per gli anni 2022 e 2023”. Questo primo intervento ha interessato gran parte delle opere, in particolare quelle di sistemazione delle criticità dell’infrastruttura stradale.

Il secondo lotto di interventi sarà di completamento e, come concordato con la Soprintendenza, sarà realizzato il prossimo anno. Prevederà, tra l’altro, il rifacimento dei marciapiedi con blocchetti di porfido, blocchetti che saranno applicati anche sugli attraversamenti pedonali.