FESTA PATRONALE DI CESANO BOSCONE: ECCO IL PROGRAMMA 2022

Ultimo aggiornamento il 4 Settembre 2022 – 11:30

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 4 settembre 2022 – Dopo la pausa estiva, come tradizione, arriva l’evento più importante dell’anno per Cesano Boscone: la Festa Patronale, giunta alla 40esima edizione.

NELLA VICINA CORSICO, CONTEMPORANEAMENTE SI SVOLGE LA FESTA DI CORSICO, LA SAGRA DEL PAESE: CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA

IL PROGRAMMA 2020

Venerdì 9 Settembre

ore 20.30 Trasferimento della statua della Madonna dalla Chiesa di S.G. Battista alla Chiesa di S. Ireneo (Q.re Tessera). La comunità di S. Ireneo accoglierà la Statua della Madonna.

a seguire

ore 21.30 LA MACCHINA DELLO SGUARDO

L’architetto Giulio Fenyves ci farà scoprire la bellezza degli elementi fisici e metafisici della Chiesa di S.Ireneo, che dal 2000 è punto di riferimento del Quartiere Tessera.

Triduo in onore della Madonna nei giorni 10-11-12 settembre 2022.

Domenica 11 Settembre

ore 10.30 Chiesa di S. Ireneo (Q.re Tessera). Santa Messa celebrata in onore della Madonna.

Lunedì 12 Settembre

ore 21.15 Chiostro Fondazione Cenci Gallingani (Via Dante, 2).

Presentazione del libro “La crepa e la luce” di Gemma Calabresi Milite.

Attraverso questo libro intenso e stupendo incontreremo la vedova del Commissario Calabresi nel cammino che ha percorso dall’omicidio del marito cinquant’anni fa. Un’intensa e sincera testimonianza sul senso della giustizia e della memoria. Una storia di amore, pace e perdono. Presente Gemma Calabresi Milite.

Martedì 13 Settembre

ore 20.30 Trasferimento della statua della Madonna dalla Chiesa di S. Ireneo (Q.re Tessera) alla Chiesa di S. Giustino (Q.re Giardino). La comunità di S. Giustino accoglierà la statua della Madonna.

a seguire

ore 21.15 Concerto-meditazione “Vergine Madre, figlia del tuo Figlio”. Omaggio a Maria in ascolto della tradizione spirituale, culturale e musicale di tutti i tempi a cura del maestro d’organo Andrea Sarto.

Triduo in onore della Madonna nei giorni 14-15-16 settembre 2022.

Mercoledì 14 Settembre

ore 18.00 Cappella Scuola Materna Maria Bambina. Santa Messa d’inizio festa con le autorità.

ore 18.45 Cortile Scuola Materna Maria Bambina (via Monegherio, 14). Spettacolo interattivo di burattini per tutti i bambini e non… Il Teatrino Abbracciamondo della compagnia teatrale Attratti d’Arte presenta “Emma e il picnic nel bosco”. Per tutta la durata della serata Trucca Bimbi e palloncini a go-go a cura di Animatrici & Co.

ore 21.15 Sagrato Chiesa di S.G. Battista

Presentazione del libro “La legge della parola. Radici bibliche della psicoanalisi” di Massimo Recalcati.

Non è una tesi teologica o una dimostrazione filologica, ma un effetto del suo incontro singolare con il testo biblico.

Partecipano Massimo Recalcati e Mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara.

Giovedì 15 Settembre

ore 21.15 Chiostro Fondazione Cenci Gallingani (Via Dante, 2).

DALL’IO AL NOI. UNA STORIA LUNGA 40 ANNI.

Salotto culturale sul tema della Festa Patronale con la partecipazione di Don Maurizio Patriciello, parroco nel Comune di Caivano (NA), noto per il suo impegno contro la camorra e i reati ambientali nella cosiddetta Terra dei fuochi nelle province di Napoli e Caserta. Introducono e concludono il Sindaco Simone Negri e il Parroco della comunità pastorale della Madonna del Rosario Don Luigi Caldera.

In caso di maltempo la serata si svolgerà presso Villa Marazzi – Sala delle Carrozze.



Venerdì 16 Settembre

ore 18.00 Chiostro Fondazione Cenci Gallingani (Via Dante, 2).

DEMENZE E DINTORNI. Incontro dedicato alle demenze per la presentazione del metodo “approccio capacitante” con il Dottor Stefano Serenthà, medico geriatra. L’incontro è a cura del Centro Diurno Integrato Villa Sormani.

ore 19.30 Piazzetta della Misericordia (Via Dante, 36).

“Tre giorni PG – Uno sguardo nuovo”. La “cucina creativa” della Pastorale Giovanile vi aspetta per cenare insieme .

a seguire

ore 21.15 Ricordi dell’estate: foto e video delle vacanze, intrattenimento e balli insieme agli animatori dell’oratorio estivo.

ore 21.15 Via Grandi.

Serata danzante con la TRILOGY BAND.

ore 21.15 Villa Marazzi – Cortile (Via Dante, 47).

La Scuola Civica di musica di Cesano Boscone – Ricordi Music School inaugura l’anno accademico con un concerto delle band rock e jazz.

ore 21.15 Sagrato Chiesa di S.G. Battista.

“GRAZIA PER SEMPRE”. Concerto della TRIBU’ VASCO LIVE BAND.

Sabato 17 Settembre

ore 14.00 Via Dante – Piazzetta della Misericordia – Cortile Villa Marazzi – Via Pogliani.

Apertura Mercatino degli Hobbisti fino alle ore 24.00.

ore 15.00 Via Grandi – Via Pogliani – Via Repubblica – adiacenze Monumento ai Caduti.

Apertura delle tradizionali bancarelle fino alle ore 24.00.

ore 16.30 Giardini della Costituzione (Via N. Sauro/P.zza Mons. Moneta).

“CACCIA AL TESORO NEL PARCO” – 2a edizione.

I bambini saranno accompagnati dalle Animatrici & Co. per la preparazione di una bandana da pirata e per il trucco. Poi tutti alla ricerca di un tesoro vero… al 100%.

ore 17.30 Casa della Musica (Via Matteotti, 9).

LA GIORNATA DELLA RICONOSCENZA.

Il Gruppo Comunale AIDO di Cesano Boscone incontra la cittadinanza sul tema della donazione organi. Serata di “testimonianze sul campo”, riconoscimenti e premiazioni.

ore 18.00 Chiostro Fondazione Cenci Gallingani (Via Dante, 2).

SERATA TELETHON.

Una serata di informazione su Fondazione Telethon, da sempre un’impresa collettiva per rispondere all’appello di chi lotta contro una malattia genetica rara attraverso la ricerca. Presente Alessio Cantore, ricercatore.

ore 18.00 Villa Marazzi – Cortile (Via Dante, 47).

UN DRAMMA AVVOLTO DI SPLENDORI.

Uomini e donne al lavoro nella pittura di Jean Francois Millet. Presentazione e inaugurazione della Mostra con la curatrice professoressa Mariella Carlotti.

Il tema del lavoro e della sua concezione è, oggi più che mai, una sfida che la realtà quotidiana ci pone. Non si tratta solo di numeri anche se importanti (PIL, crescita, disoccupazione, salari, costo della vita, crisi pandemica, conflitti armati con le relative ripercussioni economiche…), ma soprattutto di una sfida culturale. Questa mostra si propone come strumento di riscoperta del significato e della dignità del lavoro, suprema esigenza dell’uomo e fonte della sua realizzazione, a partire dalla situazione quotidiana del singolo fino a dilatarsi all’intera collettività.

a seguire

Apertura della Mostra fino alle ore 22.30.

ore 19.30 Piazzetta della Misericordia (Via Dante 36).

“Tre giorni PG – Uno sguardo nuovo”. La “cucina creativa” della Pastorale Giovanile vi aspetta per cenare insieme.

a seguire

ore 21.15 Cercare, chiedere, trovare: la scoperta di “una cosa più grande”

C’è una cosa che è eterna, che non può essere fatta a pezzi, che rimane per sempre vera. Oltre il pensiero, oltre il battito del cuore. Tutto svanisce se non tu. Un interessante percorso musicale proposto dai ragazzi della Pastorale Giovanile.

ore 20.30 Via Grandi.

Esibizione di “danza del ventre” a cura della Nuova Associazione Giardino.

ore 21.15 Via Grandi.

Serata danzante con l’ORCHESTRA GIUSY DANIELI.

ore 21.15 Sagrato Chiesa di S.G. Battista.

Concerto dei THE FUNKY MACHINE.Un mix di energia e simpatia, uno spettacolo ricco di coreografie, cambi d’abito e originali trovate sceniche. Una serata dai classici degli anni ’70 fino ai più recenti successi di musica pop e dance, il tutto proposto in medley dal ritmo travolgente.

Domenica 18 Settembre

ore 8.30 Via Dante – Piazzetta della Misericordia – Cortile Villa Marazzi – Via Pogliani.

Apertura Mercatino degli Hobbisti fino alle ore 24.00.

ore 8.30 Via Grandi – Via Pogliani – Via Repubblica – adiacenze Monumento ai Caduti – Via Roma.

Apertura delle tradizionali bancarelle fino alle ore 24.00.

ore 09.00-18.00 Parco Sandro Pertini.

UNA GIORNATA CON LA PROTEZIONE CIVILE. NOVITÀ! La Protezione Civile di Cesano Boscone incontra per tutta la giornata i cittadini al Parco Pertini. Attività ed esercitazioni per bambini ed adulti: logistica – taglio – orientering – primo soccorso – ricerca persone. Un’esperienza indimenticabile! Vi aspettiamo numerosi!

ore 9.30 Villa Marazzi – Cortile (Via Dante 47).

TANTE GAMBE, UN SOLO CUORE CONTRO LA VIOLENZA (terza edizione). Marcia podistica ludico-motoria di 4 e 10 km. Promossa e organizzata dal Circolo Donne Sibilla Aleramo. Iscrizioni dalle ore 08.00.

ore 11.00 Chiesa di S. Giustino. Santa Messa a cui sono particolarmente invitati gli stranieri residenti a Cesano Boscone.

ore 16.00 Giardini della Costituzione (Via N. Sauro/P.zza Mons. Moneta).

Le percussioni: uno strumento per conoscere gli altri. A cura dell’associazione Fata Onlus, da oltre vent’anni sul territorio di Cesano Boscone.

ore 18.00 Piazzetta Sala della Trasparenza (Via Libertà, 9)

Esibizione della squadra agonistica di ginnastica artistica acrobatica “Le Rondini” della A.S.D. E.CO Educazione Corporea di Cesano Boscone.

ore 18.00 Casa della Musica (Via Matteotti, 9)

L’associazione Teatro d’Oltre Confine ci invita al meraviglioso spettacolo per bambini e famiglie: “LA RIVOLUZIONE DELLE PIANTE” liberamente ispirato al saggio di Stefano Mancuso “la Nazione delle Piante”. “La nazione delle piante non ha confini, ogni essere vivente è libero di transitarvi, trasferirsi, vivere senza alcuna limitazione”.

ore 18.00 Piazzetta della Misericordia (Via Dante 36).

“ Tre giorni PG – Uno sguardo nuovo”. Presentazione del libro “NIENTE DI CIÒ CHE SOFFRI ANDRÀ PERDUTO. MISTICA DELLA VITA QUOTIDIANA” di Costanza Miriano. Incontro con la scrittrice e giornalista che non teme di andare contro le idee correnti, racconta esperienze di sofferenza e di bellezza con la sua irresistibile leggerezza nell’affrontare i temi più duri dell’esistenza.

a seguire

ore 20.00 La “cucina creativa” della Pastorale Giovanile vi aspetta per cenare insieme.

a seguire

ore 21.30 La nostra voce canta con un perchè! Concerto della 47 GIRI BAND. Una spettacolo coinvolgente e divertente.

ore 21.15 Piazzetta Sala della Trasparenza (Via Libertà, 9)

Intermezzi musicali eseguiti da L’Echo Guitar Ensemble. Concerto di fine serata eseguito da L’Echo Wind Sextet (Sestetto di fiati e percussioni con repertorio Jazz).

ore 21.15 Villa Marazzi – Cortile (Via Dante 47).

SERATA AVIS. Serata musicale con il gruppo “Santana Como Va” e altre band di vari generi musicali. Infopoint AVIS, con testimonianze e premiazioni dei donatori.

ore 21.15 Via Grandi.

Serata danzante con la ROMANET BAND.

ore 21.15 Sagrato Chiesa di S.G. Battista.

Concerto con Il mito NEW TROLLS.

Una serata indimenticabile con tutti i più grandi successi dei New Trolls da Una miniera, Aldebaran, Quella carezza della sera a Faccia di cane, Concerto Grosso I e II, Visioni, Davanti agli occhi miei e molte altre per uno spettacolo eccezionale.

Lunedì 19 Settembre

ore 20.30 Trasferimento della statua della Madonna dalla Chiesa di S. Giustino (Q.re Giardino) alla Chiesa di S.G. Battista.

a seguire

ore 21.30 Quanto resta della notte? Riflessioni sulla speranza fra teatro e musica. Un recital che apre alla fiducia e alla speranza a cura di Don Carlo Josè Seno. La musica al pianoforte ci offrirà un’introduzione e un’amplificazione estetica delle emozioni offerte dalla recitazione, grazie alle pagine immortali di Chopin, Beethoven, Schubert e di altri autori.

Martedì 20 Settembre

ore 21.15 Chiostro Fondazione Cenci Gallingani (Via Dante, 2).

24 FEBBRAIO 2022: PERCHÈ ANCORA IL MALE?

Incontro con due autorevoli giornalisti: Domenico Quirico (La Stampa) e Marco Tarquinio (Avvenire).

“Oggi si può parlare di una terza guerra mondiale combattuta a pezzi, con crimini, massacri e distruzioni” (Papa Francesco – 2014). La guerra in Ucraina è solo l’ultima in ordine di tempo e probabilmente quella che ci tocca di più, perché coinvolge profondamente l’Occidente. Ma il nostro pianeta è ancora “infettato” da decine di conflitti aperti (59) che continuano a uccidere e affamare milioni di persone di cui nessuno parla.

Mercoledì 21 Settembre

ore 20.30 Processione con recita del Santo Rosario in onore della Madonna: ritrovo alla cappellina della Madonna del Giubileo (via Libertà, 3), proseguimento e sosta in Piazzetta della Misericordia.

ore 19.00 – 23.00 Via Grandi.

LA NOTTE LATINA!!! Una spettacolare serata di balli latino-americani-caraibici con la scuola di ballo Yamambò.

ore 19.00 Apericena etnico

ore 20.30 Mini-Stage di bachata

ore 21.00 Si parte con… La Notte Latina

ore 21.15 Cinema Teatro Cristallo.

“LA DONNA ELETTRICA” di Benedikt Erlingsson (2018). Cineforum con dibattito, a cura di Fabio Bressan.

Il futuro del pianeta siamo noi, però ciascuno è come ipnotizzato dalla tecnologia e dal consumo e fatica ad uscire dall’individualismo. Halla, la coraggiosa protagonista del film, combatte i muri psicologici e le barriere sociali, è un’insegnante di musica e una donna in guerra per salvare il paesaggio dell’Islanda. Con la speranza di adottare una bimba ucraina. Ospiti in sala. Ingresso a pagamento.

Giovedì 22 Settembre

ore 16.00 Chiesa di S.G. Battista. Santa Messa in onore della Madonna con gli ammalati.

ore 21.00 Via Grandi.

Serata danzante con con il gruppo “EUROPA”.

ore 21.15 Villa Marazzi – Sala delle Carrozze (Via Dante, 47).

Verrà presentata la 18a edizione del Villa Marazzi Photo Festival a cura del Circolo Fotografico Cizanum. Una rassegna di audiovisivi fotografici – immagini supportate da una colonna sonora – selezionati tra i migliori presentati nelle varie edizioni di questi anni di attività.

ore 21.15 Sagrato Chiesa di S.G. Battista.

Concerto dei GAMBA DE LEGN. Memori del fatto che “…l’uomo ha a disposizione un solo modo per essere universale, e cioè aderire al suo passato e alle sue tradizioni…” e consci dell’originalità sacrale del blues “… che è all’origine di tutto…”, i Gamba De Legn saranno con noi in una fantastica serata di Folk, Rock, Blues in dialetto milanese e italiano.



Venerdì 23 Settembre

ore 19.30 Piazzetta della Misericordia (Via Dante, 36).

“Spazio Clan-Destino”. Il Clan-Destino ti aspetta per una cena tra amici.

a seguire

ore 21.15 “Perché noi portiamo il fuoco” (C. McCarthy). La sfida e il rischio dell’educazione. Incontro con Daniele Gomarasca, preside “La Zolla” e Don Andrea Mencarelli, insegnante Liceo “Elio Vittorini”.

ore 20.30 Via Grandi.

Esibizione di Pizzica e danze del Sud a cura della Nuova Associazione Giardino.

ore 21.15 Casa della Musica (Via Matteotti, 9).

ROVESCI E SCHIARITE. La Compagnia Teatrale i Rabdomanti ci invita a questa commedia brillante di Roberta Skerl. Attraverso una sottile e precisa analisi dei comportamenti di coppia, la commedia affronta con intelligente leggerezza e dosata ironia il tema sempre attuale dei rapporti di convivenza.

ore 21.15 Via Grandi.

Serata danzante con l’ORCHESTRA CINZIA BELLI.

ore 21.15 Sagrato Chiesa di S.G. Battista.

Live Show INNUENDO Music School & Academy di Cesano Boscone con la band degli insegnanti ed esibizione di allievi. Si canta e si balla assieme. No music… no life!

ore 21.15 Villa Marazzi – Cortile (Via Dante, 47).

Concerto della LAURADUE – Tribute band che offrirà a tutti i fans di Laura Pausini i suoi più grandi successi.

Sabato 24 Settembre

ore 14.00 Via Dante – Piazzetta della Misericordia – Cortile Villa Marazzi – Via Pogliani.

Apertura Mercatino degli Hobbisti fino alle ore 24.00.

ore 15.00 Via Grandi – Via Pogliani – Via Repubblica – adiacenze Monumento ai Caduti.

Apertura delle tradizionali bancarelle fino alle ore 24.00.

ore 16.30 Giardini della Costituzione (Via N. Sauro/P.zza Mons. Moneta).

“MARY POPPINS & CARTOON SHOW. Spettacolo di magia comica e bolle con gags che coinvolgono i bambini e il pubblico. Trucca Bimbi e intrattenimento prima e dopo lo spettacolo, palloncini a go-go a cura di Animatrici & Co.

ore 17.30 Piazzetta della Misericordia (Via Dante, 36).

“Spazio Clan-Destino”. “Ogni uomo al suo lavoro” (T.S. Eliot). Un contributo essenziale alla costruzione della persona e della società. Incontro con Nico Acompora, PizzAut e Andrea Dellabianca, Compagnia delle Opere.

a seguire

ore 19.30 Il Clan-Destino ti aspetta per una cena tra amici.

a seguire

ore 21.15 “TI VA DI CANTARE?” Una serata di canzoni, revival & molto altro dove il protagonista potresti essere tu.

ore 18.00 Chiostro Fondazione Cenci Gallingani (Via Dante, 2).

Presentazione del libro “DALL’IO AL NOI. Il mondo che sogniamo dopo lo shock del Covid-19” di Gianni Borsa e Luca Diliberto rispettivamente Presidente di Azione Cattolica Ambrosiana e Docente presso l’Istituto Leone XIII di Milano.

L’emergenza Covid-19 ha messo tutti di fronte alla fragilità della vita, facendo emergere inevitabilmente domande di senso. Saranno presenti gli autori.

ore 20.30 Via Grandi.

La scuola di ballo Yamambò vi aspetta con fantastici show e con una carrellata di balli dedicati a personaggi famosi.

ore 21.15 Via Grandi.

Serata danzante con l’ORCHESTRA DOMENICO CERRI.

ore 21.15 Villa Marazzi – Cortile (Via Dante, 47).

MISA TANGO A BUENOS AIRES di Martin Palmeri. L’Ensemble Segni di Bellezza e il Coro dell’Associazione Choralia di Milano diretti dal Maestro Michele Brescia ci regalano una serata indimenticabile, dove la scrittura musicale coniuga i caratteristici ritmi sincopati e le dissonanti armonie del tango presentando una grande varietà di melodie vigorose ed espressive, accostando in modo molto originale e audace lo stile musicale del tango argentino al testo sacro della messa latina.

ore 21.15 Sagrato Chiesa di S.G. Battista.

Il saluto del Sindaco Simone Negri e del Parroco Don Luigi Caldera

ore 21.30 Sagrato Chiesa di S.G. Battista.

Concerto della AdbaShow – The First Italian Abba Tribute Band. Uno spettacolo che, pur essendo basato sulle canzoni più famose della band culto degli anni ‘70, non è solo musica e non è solo Abba, bensì un evento studiato per ricreare l’atmostera tipica di quegli anni attraverso sonorità, luci, colori, abiti e coreografie.



Domenica 25 Settembre

ore 8.30 Via Dante – Piazzetta della Misericordia – Cortile Villa Marazzi – Via Pogliani.

Apertura Mercatino degli Hobbisti fino alle ore 24.00.

ore 8.30 Via Grandi – Via Pogliani – Via Repubblica, adiacenze Monumento ai Caduti – Via Roma.

Apertura delle tradizionali bancarelle fino alle ore 24.00.

ore 11.30 Sagrato Chiesa di S.G. Battista.

Santa Messa all’aperto animata dal coro gospel “JAZZ GOSPEL ALCHEMY”. Celebrazione degli anniversari di Matrimonio (5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65).

ore 12.30 Oratorio di S.G. Battista.

Festa degli anziani: pranzo e pomeriggio festoso. Iscrizioni presso Ufficio Parrocchiale S.G.Battista 02/4580390.

ore 15.00 Esposizione sul Sagrato Chiesa di S.G. Battista dell’effigie della Madonna del Rosario, Patrona di Cesano Boscone.

ore 16.00 Casa della Musica (Via Matteotti 9).

LA FATA E IL VULCANO. Laboratorio teatrale per bambini. Leggiamo insieme il libro “La fata e il vulcano” e lo rappresentiamo come fossimo a teatro. Laboratorio creativo di lettura e improvvisazione teatrale per bambini a cura dell’associazione Fata Onlus, da oltre vent’anni sul territorio di Cesano Boscone.

ore 17.00 Chiesa di S.G. Battista.

La Santa Messa e, a seguire, la processione saranno presiedute da Don Giovanni Scrosati che festeggia i suoi 55 anni dall’Ordinazione Presbiterale. La processione con la statua della Madonna del Rosario si snoderà per le vie Pogliani, Battisti, Roma, Milano, Repubblica, Diaz, Garibaldi e Pogliani. In processione sfilerà il Corpo musicale Città di Corsico.

ore 18.30 Piazzetta della Misericordia (Via Dante, 36).

“Spazio Clan-Destino”. “Per sperare bisogna essere molto felici” (C. Peguy). L’accoglienza fa rinascere la speranza. Incontro con Marina e Cente Figini, Fondazione Cometa.

a seguire

ore 20.00 Il Clan-Destino ti aspetta per una cena tra amici.

ore 21.00 Sagrato Chiesa di S.G. Battista.

ABRACADABRA – IL FESTIVAL DELLA MAGIA. Una serata indimenticabile con ben 6 Prestigiatori e Assistenti che si alterneranno con giochi di grande illusione, magia comica e classica, illusionismo, mentalismo, micromagia, magia delle bolle… uno spettacolo per un pubblico di ogni età.

ore 21.15 Via Grandi.

Serata danzante con l’ORCHESTRA ORO PURO.

ore 21.15 Villa Marazzi – Cortile (Via Dante, 47).

“SULL’ALI DORATE”. Una stupenda serata con i più bei cori d’opera con l’Ensemble coro AsLiCo diretto dal Maestro Massimo Fiocchi Malaspina. Immergiamoci nell’ascolto di alcuni tra i più celebri e amati cori d’opera, per assaporare il grande repertorio lirico. L’armonia dei suoni dell’Ensemble coro AsLiCo ci accompagnerà tra le note del Melodramma italiano.

ore 22.45 Sagrato Chiesa di S.G. Battista.

ESTRAZIONE DEI PREMI DELLA LOTTERIA DI BENEFICENZA.

ore 23.30 Parco Sandro Pertini.

SPETTACOLO DI FUOCHI D’ARTIFICIO “PIROMUSICALI”. A cura della Harmonia Mundi Fireworks. La magia dei fuochi artificiali come non li avete mai visti… e mai sentiti! Quest’anno i fuochi saranno accompagnati da una spettacolare colonna sonora per festeggiare i 40 anni della Festa Patronale.



Lunedì 26 Settembre

ore 16.00 Al vecchio Cimitero.

Santa Messa di suffragio.

ore 21.00 Al nuovo Cimitero.

Santa Messa di suffragio.

Giovedì 6 Ottobre

ore 19.00 Chiesa di S.G. Battista.

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO. Santa Messa a cui sono invitati i preti che sono legati alla nostra Comunità Pastorale.

Mostre ed Esposizioni

da Venerdì 16 a Domenica 25 Settembre

Villa Marazzi – Sala delle Carrozze (Via Dante 47).

“Un dramma avvolto di splendori. Uomini e donne al lavoro nella pittura di Jean François Millet.

da Domenica 18 a Sabato 24 Settembre

Sala della Trasparenza (Via Libertà 9).

“Il Cammino dell’Arte attraverso la pittura”. Mostra a tema libero con recita di poesie e musica. Inaugurazione domenica 18 settembre alle ore 11.00. A cura delle Associazioni Pasubio Vive, Accademia Italiana del Terzo Millennio e l’Echo Associazione Musicale.

La mostra proseguirà fino al 24 settembre con orario di apertura dalle ore 15.30 alle 18.30.

da Venerdì 23 a Domenica 25 Settembre

Piazza S.G. Battista. Pesca di Beneficenza.

Sabato 24 e Domenica 25 Settembre

Villa Marazzi – Cortile (Via Dante 47).

Saranno allestiti gli stand delle Associazioni culturali e sportive.

Villa Marazzi – Porticato (Via Dante 47).

Mostra Collettiva dei Soci del Circolo Fotografico Cizanum, con possibilità di votare la fotografia più gradita che verrà sorteggiata ed omaggiata ai partecipanti estratti. Sabato dalle ore 17,00 alle ore 23,00 e domenica dalle ore 10,00 alle ore 23,00.